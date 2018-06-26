CHP'li Tuncay Özkan: Kılıçdaroğlu görevine devam edecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere bugün (26 Haziran 2018) partisinin Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) toplayacak. CHP'nin basınla ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, yapılacak toplantıya ilişkin olarak, "Kılıçdaroğlu görevine devam edecek. Bugün 3.5 saat toplantı yaptık. Geleceği planladık. Kurultay planımız yok" dedi.

"Geleceği planladık, kurultay planımız yok"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre CHP'li milletvekili Özkan yaptığı açıklamada, “Kılıçdaroğlu görevine devam edecek. Bugün 3.5 saat toplantı yaptık. Geleceği planladık. Kurultay planımız yok. CHP olarak karşımızdaki büyük sorunları biliyoruz. Türkiye’yi bulunduğu dar boğazdan çıkarmak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.