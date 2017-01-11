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CHP'li Tuncay Özkan: Beni AKP'li zanneden bir milletvekili açık oy vermemi istedi!

Meclis'teki anayasa oylamasında açık oy tartışması yaşanıyor

11 Ocak 2017 16:51

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Meclis'teki anayasa değişiklik paketine ilişkin oylama sırasında bir AKP'li milletvekilinin kendisini de AKP'li zannederek, açık oy vermesi yolunda telkinde bulunduğunu öne sürdü.

Cumhuriyet'ten Çiğdem Toker, Özkan'ın yaşadıklarını şöyle anlattı:

"İzmir Milletvekili Tuncay Özkan oy kullanmak üzere kabine girdi. Birden sırtında bir el, kulağında bir ses hissetti. 
Sırtına vuran el, öbür kabinlerin kapalı duran perdesini hızla açıyor ve bir yandan “Açık kullan, açık kullan. Niye açık kullanmıyorsunuz” diyordu. Tuncay Özkan arkasını döndüğünde AKP’li milletvekili gördü. Ve kendisini de AKP’li zanneden milletvekilini göstererek bağırmaya başladı: 
'Başkan başkan, burada müdahale ediliyor, müdahale' diye bağırdı.
Ortalık karıştı. Perdeyi açan milletvekilini, korumaya çalışan bir AKP’li 'Yalan söylüyorsun' derken diğeri 'İstediği şekilde kullanır, sana ne ya' dedi."

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