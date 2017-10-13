CHP'li Tümer'den, cezaevindeki insan hakları aktivisti İlknur Üstün’e ziyaret

CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, tutuklu insan hakları savunucusu, Kadın Hakları Koalisyonu Üyesi İlknur Üstün’ü Ankara Sincan Cezaevi’nde ziyaret etti. Adana, Ankara ve Türkiye’nin tüm illerindeki insan hakları savunucuları ve kadın koalisyonu üyeleri için destek açıklaması yapan Tümer, Üstün’ün moralini bozmadığını ancak yaşananları da kabul etmediğini vurguladı.

Hiçbir belge, bilgi ve delil olmadan insanların cezaevlerine konulmasının Türkiye’ye yakışmadığını vurgulayan Tümer, hayatı kadın hakları savunuculuğu mücadelesiyle geçen İlknur Üstün’ün devletin tüm organlarınca tanındığını, kadın hakları konusunda Türkiye’de birçok kamu kurum ve kuruluşu, sivil toplum örgütüyle ortak çalışma yürüttüğünü belirtti.

Yanlışlığın bir an önce sona erdirilmesi gereğine işaret eden Tümer, “Yaşananları normal görmemiz beklenemez. Yaşamını sadece kadınların toplumun gerisinde kalmamasına adayan, kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesine katkı sunan İlknur Üstün gibi diğer hak savunucuları da özgürlüklerine kavuşmalıdır. Dünyaya örnek bir girişim sergileyerek kadınların ülkenin geleceği adına ön plana çıkmasını sağlayan Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nde cezaevlerinde kalmasına vicdanı olan hiç kimse sessiz kalmamalıdır” dedi.

Tümer, İlknur Üstün’ün dayanışma duygusu nedeniyle mutlu ve gururlu olduğunu, yanlışlığın bir an önce sonlandırılmasını ve sevdiklerine kavuşmayı umduğunu sözlerine ekledi.