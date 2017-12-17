CHP'li Tüm: O cezaevinde bebekler soğuktan ve rutubetten hastalanıyor; yemeklerden haşerat çıkıyor

CHP Balıkesir Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Mehmet Tüm, Bandırma Cezaevi’nde yaşanan hak ihlallerini Meclis gündemine taşıdı. Tutuklu anneler ve bebeklerinin işkenceye varan ciddi hak ihlalleri yaşadığını belirten CHP’li Tüm, bebeklerin sürekli hastalandığını, hasta bebeklerin hastaneye "yoğunluk" gerekçesiyle götürülmediğini, bebeklerin keyfi şekilde cezalandırıldığını söyledi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren CHP'li Tüm, cezaevinde yaşanan hak ihlallerine karşı şunları kaydetti:

“İktidar, cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine karşı körler sağırları oynuyor. Suçunu bile bilmeyen on binlerce insan, şu an hukuksuz şekilde cezaevinde tutsak ediliyor. AKP’nin OHAL rejiminde cezaevlerinde insan haklarına dair hiçbir emareye rastlanmıyor. Özellikle tutuklu anneler ve bebekleri için cezaevleri işkence yuvasına dönmüş durumdadır.

Bandırma M Tipi’nde yaşananlar bunun en açık örneklerinden biridir. Kalabalık koğuşlarda, bebekler havasızlıktan, soğuktan ve rutubetten dolayı sürekli hastalanıyor, sağlık kontrolü yapılarak hastaneye sevk edilmesi gerektiğine karar verilen bu hasta bebekler ‘yoğunluk’ gerekçe gösterilerek hastaneye götürülmüyor, anne ve bebekler hastalık yüzünden hayati tehlikeye varan sıkıntılar yaşıyor.”

“Bebeklere uygun gıdalar verilmiyor, yemeklerden haşerat çıkıyor!”

Cezaevinde bebeklere uygun gıdalar dağıtılmıyor, bebeklere farklı numaralarda bebek bezleri satılmıyor, bu malzemelerin tutuklu yakınları tarafından verilmesine de keyfi olarak izin verilmiyor. Bebekler soğuk ve havasız ortamda hem hasta oluyor, hem iyi beslenmesi engelleniyor, hem de şikâyet edildiğinde annelere keyfi cezalar veriliyor. Cezaevinde dağıtılan yemeklerde defalarca haşerat çıkmasına rağmen kimsenin konuyla ilgilenmediği söyleniyor. Bandırma Cezaevi’nde suçsuz masum bebeklere yönelik işkenceye varan bu ihlaller, bir insanlık ayıbıdır. Adalet Bakanlığı bu iddiaları bir an önce araştırmalı ve tutuklu anne ve bebeklerin sıkıntılarını çözülmeli, bu ihlallerin sorumluları cezalandırılmalıdır.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e verdiği soru önergesinde CHP’li Tüm, şu soruları yöneltti:

- Bandırma M-Tipi Cezaevi’yle ilgili medyada yer alan iddialar doğru mudur? Bakanlığınıza cezaevi yönetimi hakkında daha önce herhangi bir şikâyet ulaşmış mıdır?

- Bahsi geçen cezaevinde geçmişte tutuklulara işkence ve kötü muameleden dolayı ceza alan kamu görevlileri var mıdır?

- İddialar doğruysa, keyfi uygulamalarla tutukluların ve masum bebeklerin haklarını ihlal eden, tutuklulara işkence ve kötü muamelede bulunan cezaevi görevlileri ve yönetimine herhangi bir yaptırımda bulunulacak mıdır?

- Bahsi geçen cezaevinde kaç mahkûm bulunmaktadır ve koğuşlarda fazla sayıda kişinin kaldığı ve havalandırma sorunu yaşandığı iddiası doğru mudur?

- Cezaevinde bebek bezleri ve gıdaları hangi gerekçeyle satılmamaktadır ve tutuklu yakınlarının temin ettiği bebek malzemeleri hangi gerekçeyle geri çevrilmektedir?

- Hasta tutuklular ve bebekler hangi gerekçeyle hastaneye sevk edilmemektedir? Bebeklerin hayati tehlikeyle karşı karşıya kalması durumunda sorumluluk kimde olacaktır?

- Yemeklerde haşerat çıkmasına rağmen hangi gerekçeyle yemeklerle ilgili bir düzenleme yapılmamaktadır?

- Ciddi hak ihlallerinin yaşandığı cezaevi en son ne zaman teftiş edilmiştir? Teftiş raporunda bahsi geçen eksiklikler yer almakta mıdır?

- Cezaevinde bulunan bebeklerin daha sağlıklı bir ortamda büyümesi ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi adına herhangi bir çalışma yapılacak mıdır?

- Son beş yıldır cezaevlerinde işkence ve kötü muamele yaptıklarından dolayı kaç kamu görevlisine idari ve adli soruşturma açılmıştır? Bu kişilerden kaçı yapılan soruşturma sonucu görevinden alınmıştır?

- Son 15 yılda Türkiye işkence ve kötü muameleden dolayı AİHM kararlarında kaç defa tazminata mahkûm edilmiştir?