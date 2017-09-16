CHP’li Torun’dan 'Fındık için adalet' yürüyüşüne davet

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, pazartesi günü başlatacıkları \'Fındık için adalet\' yürüyüşüyle ilgili konuştu. Milletvekili Torun “İnanıyorum ki bu göstereceğimiz tepki, bu göstereceğimiz demokratik tavır hükümetin de mutlaka dikkatini çekecek ve içinde bulunduğumuz bu olumsuzluğu da giderme yönünde adım atacaktır” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, üreticileri, pazartesi günü başlatacakları \'Fındık için adalet\' yürüyüşüne davet etti. Fındık üreticisinin mağdur edildiğini ve alın terinin karşılığını alamadığını belirten Torun, bugüne kadar her ortamda üreticinin hakkını savunmaya çalıştığını söyledi.

\"DAĞ FARE DOĞURDU\"

Hükümeti içinde bulunan olumsuzluklara karşı uyardıklarını kaydeden Torun, “Karar alıcıları, eğer bu durum böyle giderse fındık üreticisinin mağdur olacağını ve alın terinin karşılığını alamayacağını ifade ettik. Dediler ki; \'TMO devreye girecek ve serbest piyasanın olumsuzluklarını giderecek ve üretici alın terinin karşılığını alacak.\' Ama maalesef dağ fare doğurdu. TMO fındık fiyatını 10.00 lira olarak açıkladı. Biz taban fiyat olacağını beklerken gördük ki tavan fiyat oldu” dedi.

\"BU YETERLİ DEĞİL\"

Torun, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’nın bugün fındık alımlarıyla ilgili şartları iyileştirecekleri yönünde açıklamalarda bulunduğu hatırlatarak, şöyle konuştu:

“TMO hazırlıksız piyasaya girdiği için yeterli kadar fındık alamadı. Piyasayı dengeleyecek, üreticiye sahip çıkacak olan görevi gerçekleştiremedi. Bugün duyduk sevindik, sayın Tarım Bakanı herhalde bizim yürüyüşümüzü ve üreticiye olan sahiplenmemizi duymuş olsa gerek ki TMO’nun koşullarını iyileştirecek, ödemeleriyle ve fındık alımlarıyla ilgili iyileştirecek belli kararları açıkladı. Tabii ki bu yeterli değil.\"

\"EMEĞİN MÜCADELESİ OLACAK\"

Torun, pazartesi günü yapılması planlanan yürüyüşün halkın sesi olacağını ifade ederken, fındıkta hakkını arayan, alın terinin değerini isteyen ve bugüne kadar görülen tüm olumsuzluklara dur demeyi amaçladığını anlatırken, şöyle devam etti:

\"Pazartesi günü saat 11.00’da Ordu Büyükşehir Belediyesi önünden başlatacağımız \'Fındıkta adalet yürüyüşüne\' tüm üreticilerimizi, çiftçileri, halkı, yurttaşlarımızı milletimizi bekliyoruz. Bu yürüyüş sadece fındık değil Türkiye’de diğer tarım ürünleri için de haklı mücadelenin başlangıcı olacaktır. Bu yürüyüş üreticinin sesi olacak, bu yürüyüş bugüne kadar verdiğimiz emeğin mücadelesi olacak. İnanıyorum ki bu göstereceğimiz tepki, bu göstereceğimiz demokratik tavır hükümetin de mutlaka dikkatini çekecek ve içinde bulunduğumuz bu olumsuzluğu da giderme yönünde adım atacaktır. Daha yürüyüşe başlamadan sayın bakan bugün açıklama yapmak zorunda kaldı, inanıyorum ki yürüdükten sonra ve bu haklı talebimizi dile getirdikten sonra karar alıcılar da bu piyasayı etkileyen olumsuz faktörleri ortadan kaldıracak ve fındıkta inanıyorum ki sizlerin desteğiyle, sizlerin bu yürüyüşe ve bu mitinge vereceği destekle hak ettiği yeri bulacaktır.”



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