CHP'li Torun'dan, AK Parti'li Gündoğdu'nun fındık açıklamasına tepki

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - TOPRAK Mahsulleri Ofisi\'nin (TMO) fındık satma kararı alması fındık üreticilerinin tepkisine yol açtı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, TMO\'nun fındık satışı yapacağını hatırlatarak, daha önce \"Serbest piyasaya fındık sürerseniz Ordu meydanında kendimi yakarım\" şeklindeki açıklamaları nedeniyle AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu\'ya da tepki gösterdi.

Serbest piyasada fındık fiyatlarının 8 TL\'ye kadar düşmesi üzerine geçen sezon TMO devreye girerek müdahale alımında bulundu. Yeni sezon başında levant kalite fındığı 10 TL\'den, Giresun kalite fındığı 10.50 TL\'den üreticiden alan TMO, aldığı fındığı satma kararı aldı. TMO\'nun fındık satışı yapacağına ilişkin açıklaması üzerine fındık üreticileri ve üretici temsilcilerinden de tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, geçen ay açıklama yapan AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu\'nun TMO\'nun fındık satmayacağını, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Erşef Fakıbaba ile görüşüp kendisine, \"Serbest piyasaya fındık sürerseniz Ordu meydanında kendimi yakarım\" dediğine ilişkin açıklamasını hatırlatarak, \"Kendisini temsil etsin, çıkarlarını korusun diye oy verdiği bölgesinin milletvekilleri çıkıyor, biri \'TMO fındık satışı yaparsa Ordu Meydanında kendimi yakarım\' diyor. Diğeri Bakanın TMO’nun asla piyasaya satış yapmayacağını söylediğini, Cumhurbaşkanından bu yönde bir talimat aldığını, üreticiyi pazarda mağdur etmeyeceğini, açıklıyor. Daha aradan bir gün geçmeden TMO satışa çıkıyor. Ya milletvekili yalan söylüyor, ya bakan yalan söylüyor ya da bunların birbirlerinden haberi yok. Bilmiyoruz ama üreticinin aldatıldığı bir gerçek, üretici kime güvenecek, bu milletvekilleri ne yapar, Ordulu fındık üreticisine nasıl bir açıklama yapar, yüzüne nasıl bakar\" dedi.

Hükümetin uyguladığı fındık politikalarının, aldığı kararların sonucunda gelinen noktanın içler acısı olduğunu belirten Torun, \"Fındık yıllardır serbest piyasa koşullarına bırakıldı. Örgütsüz üretici tekelin eline terk edildi. Mağdur edildi, hem üretici kaybetti hem manav, hem sanayici kaybetti. TMO devreye girdi, ama fındığı 10 liraya hapsetti. Hükümet kime hizmet etti, son iki yıldır fındığa verilen 10-10,50 TL fiyat kimin çıkarına oldu, buna bakmak lazım. AKP iktidarının aldığı hiçbir karar üreticinin yüzünü güldürmedi. Şimdi TMO piyasaya fındık sürüyor, üreticiden 10-10,50 TL ye aldığı fındığı ki bu fiyat kesintilerden sonra 9,50-10 TL ye geliyor, 11,50-12,50 liradan satıyor. Hem de Şubat ayında. Şimdi alıcılar üreticinin elinde olan fındığı en düşük fiyattan almanın hesabı içine girecek. Bu insafsızlık değil de nedir\" diye konuştu.



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