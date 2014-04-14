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CHP'li Toprak'tan 'Köşk için adayınız Haşim Kılıç mı?' sorusuna yanıt

Erdoğan Toprak: Halk kimi istiyorsa adayımız o olur. Toplumun tamamını kucaklayacak bir isim olmasını arzu ediyoruz. Herkesin asgari müştereklerde üzerinde birleşeceği bir aday olmalı

14 Nisan 2014 02:49

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak, “Cumhurbaşkanı adayınız Haşim Kılıç mı?” sorusuna “ Halk kimi istiyorsa adayımız o olur. Toplumun tamamını kucaklayacak bir isim olmasını arzu ediyoruz. Herkesin asgari müştereklerde üzerinde birleşeceği bir aday olmalı” cevabını verdi.

CNN TÜRK'te yayınlanan Ankara Günlüğü programında Hande Fırat, Hüseyin Yayman ve Utku Çakırözer'in sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak, Cumhurbaşkanlığı seçiminde MHP ile ittifak yapacaklarını sanmadığını söyledi. Toprak, "CHP'nin Köşk adayı Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç mı?"sorusuna da cevap verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak, Cumhurbaşkanlığı seçiminin partiler üstü bir olay oladuğuna dikkat çekerek şöyle devam etti: “ Halk kimi istiyorsa adayımız o olur. Toplumun tamamını kucaklayacak bir isim olmasını arzu ediyoruz. Herkesin asgari müştereklerde üzerinde birleşeceği bir aday olmalı."

Halkın nabzını tutacak argümanlarla adayın belirleneceğini ifade eden Toprak, “ Anket ve kamuoyunun bize sunacağı isimlerden birini Cumhuriyet Hakl Partisi olarak destekleyeceğiz.

Programın moderatörü Hande Fırat tarafından “CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Haşim Kılıç mı?” şeklinde sorulan soruya CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak çarpıcı bir cevap verdi. "Ben konuşmamın başında topluma soracağımızı ifade ettim. Şimdi ben kafamdaki söyleyip topluma dayatırsam o zaman topluma sormamış olurum. Bugünkü iktidar partisinin düşmüş olduğu duruma düşeriz" dedi.

 

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