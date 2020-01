CHP'li Tezcan'dan MHP'ye: Yavru muhalefetin hedefi de yavru iktidar olmakmış

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, anamuhalefet partisi olarak iktidara talip oldukaların söyleyip "Seçmenin iradesini AK Parti'ye ve Erdoğan'a ciro etmeyeceğiz. Biz ciranta muhalefet değiliz. Seçmenden aldığımız iradeyi Erdoğan'a ciro etmek için burada bulunmuyoruz. Yaşanan süreçten görüyoruz ki; yavru muhalefetin hedefi de yavru iktidar olmakmış bugün gelinen nokta bir yavru iktidar üslubu. Erdoğan'ı eleştiriyoruz cevap sayın Bahçeli'den geliyor. 'Recep Tayyip Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı olmaz' diye bir tekerlemesi vardı. Şimdi ne oldu? Yeni bir matematik mi buldunuz? Biz iktidar olmaya talibiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP MYK toplantısının ardından basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

"10 ocak tutuklamalar ile çalıştırılmayan gazeteciler gününe dönüştürüldü"

10 Ocak çalışan gazeteciler gününe ilişkin Tezcan, "Yargılamalar, tutuklamalar ile çalışamayan, çalıştırılmayan gazeteciler gününe dönüştürüldü. Türkiye basın özgürlüğü konusunda en kötü noktalardaki ülkeler içerisinde. 180 ülke arasında 155'nci sıradayız. Bu bir utanç, ayıp tablosudur. Basın özgürlüğü konusunda 56 basamak gerilemiş bir Türkiye var. Tutuklu gazetecilerin sayısını takip edemez hale geldik. Ak Parti Genel Başkanı sayın Erdoğan, tutuklu gazeteci gerçeğine alıştı. Hem de tembihli gazetecilere alışmış. Tembihliyor ne soru sorulacaksa onu soruyorlar. Fransa'da tembihli gazeteci bulamadı şaşırdı silah taşıma ile ilgili bir şey söyledi öfkelendi 'sen FETÖ'cu musun?' dedi. Türkiye'yi oralarda rezil etmenin anlamı var mı? Toplantıda kavga etti. Dili sürçmedi gerçeği söyledi. 'İstihbarat örgütleri dünyanın her yerinde operasyon yapar' dedi. MİT tırlarında silah taşındığını kendisi ikrar etti. Erdoğan'a tavsiyemiz bu tip basın toplantılarını yapmasın. Daha neleri ifşa edeceğini henüz bilmiyoruz" diye konuştu.

"Bunlar OHAL bağımlısı olmuş; bonzai, uyuşturucu bağımlısı gibi"

OHAL'in bir kez daha uzatılacak olmasına ilişkin Tezcan, "Bunlar OHAL bağımlısı olmuş. Bonzai, uyuşturucu bağımlısı gibi. uyuşturucu müptelası nasıl uyuşturucu olamadan yaşayamıyorsa, bunlar da OHAL'siz yaşayamaz hale gelmişler. OHAL'in olduğu yerde AB standartları olmaz" dedi.

"AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yurt dışı yasağı koyun"

Tezcan, "Fransa'da bir de et ithalatı sözü verdi. 5 bin 700 ton parça et ithal edecek Fransa'dan akıllara zarar. Türkiye'de hayvancılığı, tarımı bitirdiler. İthalat lobisi hakim. Gittiği her yerden bir şey alıyor. Aldığı verdiği her söz, Türk çiftçisini perişan ediyor. Bir dilini tut, düşün. Bir talebimiz var; OHAL'e karşıyız. Bir an önce kaldırılmasını istiyoruz. Gelin bir KHK'da bizim talebimiz üzerine çıkarın. Bu KHK ile AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yurt dışı yasağı koyun. Gitmesin. Altına kendisi de imza atsın. Nereye giderse bizi çiftçimizin başına bela olacak bir karar ile dönüyor. OHAL 6'ncı kez uzatılacak. OHAL şartlarında darbenin siyasi ayağını ortaya çıkmasını gizlediler. Gizlemeye devam ediyorlar. Her şeye hükmeder haldeler. Artık darbenin ucu OHAL yetkisini kullanan AK Partili yöneticilere ulaşacağı zaman frene basıp soruşturmaları orada kesiyorlar. Bu iktidar OHAL müptelalığı ile kendi kendini bitirecek noktaya gelecek. Bu iktidarın sonu OHAL hastalığından gelecek. Bu millet bunun hesabını sandıkta soracak. Tavsiyemiz bir an önce OHAL'i uzatmaktan vazgeçsinler. Darbecilikten vazgeçsinler. OHAL'in uzatılmasına kesinlikle karşıyız" ifadelerini kullandı.

"Yavru muhalefetin hedefi de yavru iktidar olmakmış"

Tezcan, "Geçmişte sayın Erdoğan, sayın Bahçeliyi ve MHP'yi yavru muhalefet diye tabir ederdi. Onlar da bundan çok rahatsız oluyordu. Olabilir partiler birbirine yaklaşabilir. Ama şu soru cevaba muhtaç; Anamuhalefet Partisi, ana iktidara taliptir. Ana iktidara talibiz. Seçmenin iradesini AK Parti'ye ve Erdoğan'a ciro etmeyeceğiz. Biz ciranta muhalefet değiliz. Seçmenden aldığımız iradeyi Erdoğan'a ciro etmek için burada bulunmuyoruz. Yaşanan süreçten görüyoruz ki; yavru muhalefetin hedefi de yavru iktidar olmakmış bugün gelinen nokta bir yavru iktidar üslubu. Erdoğan'ı eleştiriyoruz cevap sayın Bahçeli'den geliyor. Sayın Bahçeli muhabbetinizi Allah arttırsın. Ak Parti'nin sözcüsü var Mahir Ünal söylemesi gerekeni söylüyor. Siyasette ittifaklar olabilir ama iltihaklar olmaz. MHP iradesini bir başka yere ciro edilmesini hak eden bir seçmen kitlesi mi? MHP ciddi bir partidir" diye konuştu.



"Bahçeli'nin 'Recep Tayyip Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Olmaz' diye bir tekerlemesi vardı"



Tezcan, "Erdoğan'ın yanında olan herkes yerli ve milli. Onun dışındaki herkes yanında olmayan FETÖ'cu ve bölücü diye bir siyaset kültürü yaratılmaya çalışılıyor. Sayın Bahçeli tekerleme yapmayı sever. Bazılarını anlamayız ama bazıları da güzeldir. 'Recep Tayyip Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı olmaz' diye bir tekerlemesi vardı. Şimdi ne oldu? Yeni bir matematik mi buldunuz? Biz iktidar olmaya talibiz" dedi.

2019 seçimleri

Tezcan, 2019 seçimlerinde CHP'nin başka bir parti ile ittifakının olup olmayacağının şu an için belli olmadığını da ifade ederek, "Cepheleşmenin değil büyük buluşmanın temsilcisi olacağız" dedi.