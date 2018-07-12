CHP'li Tezcan'a silahlı saldırı davasında yeni gelişme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın silahla yaralanmasına ilişkin 3 kişinin yargılandığı dava dosyasının ağır ceza mahkemesine gönderilmesine yönelik karara yapılan itiraz kabul edildi.

Aydın 3. Asliye Ceza Mahkemesinde 11 Mayıs'ta görülen davada dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesine kararına sanık avukatları itirazda bulundu.

Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada cumhuriyet savcısı, itirazın kabulü yönünde mütalaada bulundu.



Mahkeme heyeti, "Bülent Tezcan'ın yaralanmasına bir adet merminin neden olduğu, atış mesafesinin 50 santimetre civarında olduğu, sanığın birden çok kere ateş etme imkanı varken etmediği, eylemine kendiliğinden son verdiği, şikayetçinin yaşamsal bölgelerine ateş etme imkanı varken etmediği, olaydan sonra sarf ettiği sözlerle yaralama kastını bildirdiği dolayısıyla yerleşik Yargıtay kararları ve yasal mevzuat karşısında eylemin kasten silahla yaralama olarak kabulü gerektiğinden itiraz kabul edilmiştir." yönünde hüküm verdi.



Görevsizlik kararını kaldıran heyet, dosyanın kararla birlikte Aydın 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.