CHP'li Tezcan: Vize krizinin maliyeti 63 milyar lira

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, ABD ile yaşanan vize krizinin ekonomiye maliyetinin 63 milyar lira olduğunu söyledi. Tezcan, ABD’nin Türkiye’ye yönelik haksız vize yaptırımının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından ABD-Türkiye arasında yaşanan vize krizine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tezcan, AKP hükümetinin dış politikasının iflas ettiğini belirtti.

"Dünyaya efelenme örnekleriyle uluslararası ilişkilerinizi sıkıntıya sokacak şekle girerseniz, hak etmediğiniz halde böyle muameleye maruz kalırsınız" diyen Tezcan, şöyle konuştu:

"AK Parti hükümeti, dış politika konusunda iflas etmiştir"

"ABD’nin Türkiye’ye yönelik haksız vize yaptırımı kabul edilebilir bir şey değildir. Buna karşı ilk günden itibaren çok açık ve net itirazımızı ifade ettik. Yaptırım yanlıştır, yaptırıma karşı misilleme uygulaması doğrudur. Türkiye Cumhuriyeti bir kabile devleti değildir ve hiç kimse keyfe keder Türkiye Cumhuriyeti'ne böyle bir yaptırım hakkına sahip değildir. Ancak bir başka şeyi de göz ardı etmemek gerekir. Uluslararası ilişkilerde ülkenin ciddiyetinden hükümetler sorumludur. Sizin dünya ölçeğinde pozisyonunuzun ne kadar ciddiye alındığından ve size karşı nasıl muamele edilebileceğinden hükümetler sorumludur. Ne yazık ki AK Parti hükümeti, dış politika konusunda iflas etmiştir. Bu vize krizinden kaynaklanan yük 63 milyar liradır. Bizim vatandaşımızın, şirketlerimizin, işçimizin, emeklimizin sırtındaki yük bu 63 milyar lira. Hükümetin dış politikada daha ciddi, Türkiye’nin saygınlığını arttıracak ve uluslararası ilişkilerde de arkasını yalnız bırakmayacak güçlü desteklere sahip olacak bir pozisyon alması şarttır.

"Çözüm bu hükümetin değişmesidir"

Erdoğan dün çıkıp bir büyükelçinin işlemiyle sanki bu vize uygulaması ortaya çıkmış gibi bir şeyler söyledi. Bugün ABD hükümeti çıktı, ‘bunu biz yaptık’ dedi. Kaldı ki eğer bir büyükelçinin kararıysa buna cevap vermek senin büyükelçine düşer, muhatabı ülkenin cumhurbaşkanı değil. Bozan düzeltemez, bu ilişkileri bu noktaya getiren AK Parti hükümetidir. Çözüm bu hükümetin değişmesindedir. AK Parti hükümeti değişmediği sürece Türkiye bu problemleri sağlıklı ve hakkıyla çözebilme yeteneğine sahip olamayacaktır.”