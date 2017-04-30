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CHP'li Tezcan 'uyum yasası' açıklaması: Bunları meşrulaştıracak herhangi bir pozisyona girmeyeceğiz ama…

HDP, uyum yasaları konusunda henüz karar almadı

30 Nisan 2017 20:59

Hülya Karabağlı

16 Nisan referandumda kabul edilen anayasa değişikliği uyarınca, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) sonuçları ilan etmesinin ardından 6 ay içinde TBMM iç tüzük değişikliği yapacak. Masaya kimlerin oturacağı şimdiden tartışma konusu. CHP, YSK'nın verdiği "mühürsüz oy" kararı sonrası yargıya taşıdığı anayasa sonuçlarını ‘meşrulaştırma kaygısı’ taşıyor, HDP ise iç tüzük değişikliği çalışmalarına katılıp katılmamayı yetkili kurullarında enine boyuna tartışacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, “Bunları meşrulaştıracak herhangi bir pozisyon içine girmeyeceğiz ama bu şu demek değildir milletin hakkını savunmak, milli iradeyi savunmak adına almamız gereken tutum kurullarımızda değerlendireceğiz ve ona göre karar vereceğiz” dedi.

Bülent TezcanHDP'de karar alınmadı

HDP’li yetkililer de henüz bir karar alınmadığını ve yetkili kurullarla konuyu tartışacaklarını ifade etti. AKP ile birlikteliği sürdürecekleri görülen MHP’nin ise uyum yasaları ve iç tüzük konusunda kurulacak bir çalışma masasında yer alacak.

AKP’nin, yasama çalışmalarında muhalefete konuşma süreleri, engelleme taktikleri gibi avantaj sağlayan bir çok maddede düzenleme yapabileceği belirtiliyor. 

 

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