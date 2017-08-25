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CHP'li Tezcan: Saray sofralarından başını kaldıramayan Mahir Ünal'a ithaf olunur

AKP'li Ünal, Kılıçdaroğlu için ""Halktan birisi olmak, öncelikle halkın yer sofrasına diz kırıp, oturabilmektir" demişti

25 Ağustos 2017 14:32

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan,  AKP Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için söylediği "Halktan birisi olmak, öncelikle halkın yer sofrasına diz kırıp, oturabilmektir" açıklamasına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü sırasında bir eve konuk olup yer sofrasında yemek yediği fotoğrafı paylaşan Tezcan, "Saray sofralarından başını kaldıramayan Mahir Ünal'a ithaf olunur" dedi.

Tezcan'ın kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

 

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