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CHP'li Tezcan: Raconu mafya babaları keser

"Devletin tepesinde racon kesilmez"

21 Ağustos 2017 00:23

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Racon kesilecekse bizzat ben keserim” sözlerine tepki gösterdi.

Erdoğan’ın sözlerini Twitter hesabından eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, şu paylaşımlarda bulundu:

“Raconu mafya babaları keser. Devletin tepesinde racon kesilmez. Racon devleti mi, hukuk devleti mi? Yeni Türkiye’de hukuk devletinden racon devletine geçiş tamamlandı. Racon keserek iş görenler, bir gün kendi raconlarının kesilmesine de hazır olmalı.”

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