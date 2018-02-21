CHP'li Tezcan: Hani koalisyon dönemi bitecekti?

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, AKP ve MHP arasında kurulan seçim ittifakı ile ilgili olarak "Koalisyon dönemi bitecek diyorlardı. E bu yaptığınız ne? Milleti aldatmaya doymadınız. Çıkıp özür de dilemiyorsunuz. Bu tek adam rejimi ittifakı, koalisyonudur" dedi.

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan partisinin Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

"Cumhur ittifakı"

Tezcan, 'Cumhur ittifakı' için "Koalisyon dönemi bitecek diyorlardı. E bu yaptığınız ne? Milleti aldatmaya doymadınız. Çıkıp özür de dilemiyorsunuz. Bu tek adam rejimi ittifakı, koalisyonudur. Bu bir tek adam koalisyonudur, bu koalisyonun başındaki kişinin tek hesabı vardır. Cumhurbaşkanı olmak. Ne olursa olsun cumhurbaşkanı olayım başka hiçbir şeyin önemi yok. Bütün sistemi bunun üzerine kurgulamışlar. Milleti kutuplaştırmaktan çekinmiyor. Ben yeter ki Cumhurbaşkanı seçileyim millet birbirini boğazlasa umurunda olmayan bir koalisyon lideri bir de sözcüsü var. O koalisyonun sözcüsü de Bahçeli'dir. Cumhurbaşkanlığına giden yolun yarın bu koalisyondan değil de bugün teröristsiniz dedikleri ile yana yana gelmekten geçtiğine inansın hiç şüphe yok Bahçeli'ye sırtını döner millete döner derki 'Bahçeli beni aldatmış.' Bugün terörist dedikleri ile yarın yeni bir koalisyon kurar. İktidardan gitme korkusu iktidara yerleşirse o ülkede demokrasi ciddi tehlike altındadır" diye konuştu.

"Şimdi ben merak ediyorum bu işe sayın Bahçeli ne diyecek?"

Cezaevinde tutuklu bulunan HPD'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın, mahkemede söylediği "Referandumda (2010) evet dememiz için Öcalan'dan mektup getirdiler" iddiası için Tezcan, "2010'da Öcalan'ın mektubunu hangi bakan getirdi? Hangi bakan Öcalan'ın talimatını HDP'ye getirdi? Erdoğan, başka muhataplar bunu açıklasın. Devletin bakanını mektup taşıyıcısı, postacı yapmışsınız. Çıkın açıklayın. Demirtaş diyor ki '2015 seçimlerinde İmralı üzerinden seçimlere girmeyin diye talimat geldi bize' diyor. Talimatı getiren sizsiniz. Şimdi ben merak ediyorum bu işe sayın Bahçeli ne diyecek? Cevap bekleme hakkımız olduğunu düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"Suriye hükümeti ile derhal ve hızlı bir şekilde temasa geçilmeli"



Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin Tezcan, "Süreç siyasi çözüme odaklanmalıdır. Siyasi çözüm Suriye'nin toprak bütünlüğüdür. Bölgede İran, Irak, Suriye ve Türkiye'nin bir araya gelip ortak hareket etmesi gerekmektedir. Suriye hükümeti ile derhal ve hızlı bir şekilde temasa geçilmelidir. Bölgede Suriye rejimi ile temas şarttır" dedi.

"Çocuk istismarına karşı etkili bütün yasal düzenlemelerin yapılmasına evet diyoruz"

Çocuklara yönelik cinsel istismar suçları konusunda ise Tezcan, "Türkiye'de çocuk istismarına karşı etkili bütün yasal düzenlemelerin yapılmasına evet diyoruz ancak bu yetmez. İstismarı yaratan kültürü yok etmek gerekir. 10 yılda çocuk istismarı sayısı yüzde 700 artmış. Bu bataklık nerede türedi? Kaçak yurtlar, kaçak eğitim kurumları, sibyan mektepleri. Bütün bunlar AK Parti döneminde hızlı bir şekilde arttı. Yurtlarda ortaya çıkan istismarın sayısını hesap etmek mümkün değil. CHP mücadele etti bunlarla" dedi. (DHA)