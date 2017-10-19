CHP'li Tezcan: Gökmen Ulu'nun hapiste kalmasının tek bir izahı var; gazetecilikten korkuyorlar!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "FETÖ' üyesi olmamakla birlikte bu örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla 147 gündür tutuklu bulunan sözcü muhabiri Gökmen Ulu'nun serbest bırakılması çağrısında bulundu. Tezcan, Ulu ve Sözcü gazetesinin 'FETÖ'yle ilişkisi olmadığını vurgulayarak "Ulu'nun hapiste kalmasının tek bir izahı vardır, Sözcü'den ve gerçek gazetecilikten korktukları için Gökmen'i rehin olarak tutuyorlar" diye tepki gösterdi.

Sözcü'de yer alan haber aynen şöyle:

Tezcan partisinin dünkü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında “Hukuksuzluk dört nala devam ediyor” diyerek şöyle konuştu: “Akıncı Üssü iddianamesinde ortaya çıkan krokilere rağmen Gökmen Ulu, darbe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerini belli ettiği suçlamasıyla tutuklu… Ulu'yu cezaevine atan ve soruşturma yapan irade, Ulu'nun da, Sözcü Gazetesi'nin de 'FETÖ'yle ve darbeyle ilgisi olmadığını çok iyi biliyor. Tam tersine bu örgütle çok çetin mücadele ettiğini de çok iyi biliyor. Sözcü iddianamesini düzenleyen savcı da kendi iddianamesinde önceden 'FETÖ'cülerin bölgede keşif yaptığını ve takip ettiğini yazıyor. Bütün bunlara rağmen Ulu'nun hapiste kalmasının tek bir izahı vardır, Sözcü'den ve gerçek gazetecilikten korktukları için Gökmen'i rehin olarak tutuyorlar.”

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de Meclis Genel Kurulu'nda dün yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Sözcü muhabiri Gökmen Ulu 146 gündür tutuklu. Bakın Akıncı davasındaki belgelerde var. Darbeciler Marmaris'e Gökmen'in haberiyle değil ellerindeki işaretli haritalarla gitmiş. Yurttaşlarımızı öldüren eli kanlı çetecilerle, sadece yazıları nedeniyle yargılanan bu isimleri nasıl aynı kefeye koyarız? Adalet haykırışları duymalı”