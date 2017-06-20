CHP'li Tezcan: Erdoğan'ın söyledikleri tam bir darbeci ağzına yakışan sözlerdir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde beşinci günü tamamlayan Adalet Yürüyüşü’nü değerlendirdi. Katılımın çok iyi, morallerin yüksek ve şenlikli bir havada yürüdüklerini anlatan Tezcan, son iki gündür ağır hava koşullarına rağmen günde 19-20 kilometre yol aldıklarını belirtti. Karayolundan geçenlerin yoğun ilgili gösterdiklerini de ifade eden Tezcan, trafiği aksatmadan ve çevreye zarar vermeden yürümeye dikkat ettiklerini belirtti.

Tezcan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, son açıklamalarıyla ilgili, “Erdoğan ‘bu bir lütuftur’ diyor. Kişilerin anayasal haklarını lütuf olarak gören iktidarlar darbe iktidarlarıdır. Darbeciler ancak lütuf olarak görürler. Biz de zaten 20 Temmuz darbesi yaşandı, 20 Temmuz darbesini lideri de Tayyip Erdoğan’dır diyoruz. Bugün yaşadığımız bütün problemlerin özü de buradan kaynaklanıyor. Bu çerçevede söyledikleri de tam bir darbecinin ağzına yakışan sözler” yanıtı verdi.

Tezcan’ın T24’e değerlendirmeleri şöyle:

Katılım çok iyi, moraller çok iyi herkes bu sürecin bir parçası olmak istiyor. Şenlikle gidiliyor ve oldukça sorumlu bir biçimde çevreye zarar vermeden yürünüyor. Çevreden geçenlerin ilgisi çok büyük. Olumlu tepki ve tezahüratları var. Trafiği aksatmadan yürümeye gayret ediyoruz. Dün ve bugün hava koşulları çok ağırdı, günlük 19-20 kilometre yürüyoruz. Konaklama yerleri ne göre bu daha az ya da daha fazla olabiliyor. Yarın Grup toplantısını, Çarşamba günü MYK toplantısı yapılacak. Bayramda da yürümeye devam edeceğiz.

“Adaleti sağlayacak ortam yaratsınlar o zaman kimse yürümez”

Bu yürüyüş hakkında AKP’lilerin düşündüklerini bilemem ama rahatsız oldukları kesin. 2 gündür Erdoğan’ın, Başbakan ve Adalet Bakanının açıklamaları bu yürüyüşten oldukça rahatsız olduklarını gösteriyor.

Aslında rahatsız olacak bir şey yok adaleti sağlayacak ortamı yaratsınlar hukuk düzeninden ellerini çeksinler adaletli bir ortam sağlasınlar kimse de yürümek zorunda kalmaz. Olayın çözümü basit. Hem problemi yaratacaksın hem de probleme itiraz edeceklerden rahatsızlık olacaksın bunun birbiriyle mantıklı bir biçimde bağdaştırmak mümkün değil.

“20 Temmuz darbesinin lideri de Tayyip Erdoğan’dır diyoruz"

Bir hayli rahatsızlar çünkü ilk defa toplumsal bir tepki haklı bir biçimde bugüne kadar yaşanmadığı bir biçimiyle ortaya çıkıyor, bu önemli. Erdoğan ‘bu bir lütuftur’ diyor. Kişilerin anayasal haklarını lütuf olarak gören iktidarlar darbe iktidarlarıdır. Darbeciler ancak lütuf olarak görürler. Biz de zaten 20 Temmuz darbesi yaşandı, 20 Temmuz darbesini lideri de Tayyip Erdoğan’dır diyoruz. OHAL darbesi yaşandı bugün yaşadığımız bütün problemlerin özü de buradan kaynaklanıyor. Bu çerçevede söyledikleri de tam bir darbecinin ağzına yakışan sözler.