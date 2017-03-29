CHP'li Tezcan, anket sonuçlarını paylaştı: 'Hayır' oylarının oranı yüzde 55

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin olarak ellerine ulaşan tüm anketlerde 'hayır' oylarının oranının yüzde 55'i gösterdiğini söyledi. Tezcan, 'evet' oyu vereceğini söyleyenler arasında da yaklaşık yüzde 3 oranında gizli 'hayır'cıların olduğunu iddia etti.

Mynet'te yer alan habere göre; referandumun bir ‘parti seçimi’ olmadığını söyleyen Tezcan, “Vatandaş bunun ayrımını yapmış. Demokrasiyi, geleceği oyluyoruz. İktidardakileri sevip sevmemesine, siyasi tercihlerine göre bakmıyor. ‘Bir kişinin eline bu kadar yetkiyi vermeyeceğiz’ diyor. ‘Ya sonrası ne olacak’ diyor” diye konuştu.

“Bu anayasa tercihi Türkiye’yi daha büyük bir kıskaca sokma teklifi” diyen Tezcan, anayasa değişikliğine kişilerden bağımsız uzun süreli bakmak gerektiğini vurguladı.

"Sandıktan ‘Hayır’ çıkacağını görüyoruz"

Tezcan, şunları söyledi:

“Ülkeyi bilinmez, içinden çıkılmaz maceraya sürüklemek istiyorlar. Osmanlı padişahlarında bile olmayan yetkiler, 2017 yılında bir kişiye verilmeye çalışılıyor. Biz o bir kişiyle ilgili değiliz. İnsanlar fanidir. Bu kadar yetki bir kişiye teslim edilmez. Bunun için anayasa yapılmaz. Anayasalar yetkileri kısıtlamak için yapılır. İnsanlık tarihi diktatörlerin verdiği acılarla doludur. Geleceği kurarken de tarihten ders almalıyız. Bu teklifin geçmeyeceğini vatandaşlarda görüyoruz. Sadece CHP’lilerin kampanyası değil. Türkiye’de bütünlük, birlik ve beraberlik isteyenlerin bölünmeye fırsat vermek istemeyenlerin, ortak akılla bir sistemi güçlendirmek isteyen herkesin hayırlı bir sonuç beklediği seçim. Sandıktan ‘Hayır’ çıkacağını görüyoruz.”