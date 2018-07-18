CHP'li Tekin'den hayvan hakları için kanun teklifi

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, hayvanların kasten ve taksirle öldürülmesi ve yaralanması eylemlerinin suç sayılması ve emsal mahiyette cezalandırılması için kanun teklifi verdi. Tekin, 26. Dönemde hazırlamış olduğu yasa teklifini 27. Dönem'de de yenileyerek, tekrar Meclis gündemine taşıdığını duyurdu.

Teklifin gerekçesinde, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda hayvanların bedensel bütünlüğüne karşı işlenen suçlara ilişkin tek düzenlemenin 'Mala Zarar Verme' başlığı altında düzenlendiği ve hayvanların bir 'can' olarak değil 'mal' olarak kabul edildiği belirtildi.

Sokak hayvanları koruma dışı

Mevcut düzenlemede sadece sahipli hayvanların korunduğu, sokak hayvanlarının ise koruma dışı bırakıldığı ifade edilen gerekçede, sahipsiz hayvanların bedensel bütünlüğüne karşı suç teşkil eden eylemlerin de 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda 'kabahat' olarak düzenlendiğine dikkat çekildi.

Gerekçede, "Son dönemde, hayvanlara karşı işlenen suçların artması, mevcut düzenlemelerin caydırıcılıktan uzak olması ve bu haliyle kamu vicdanını rahatsız etmesi karşısında, hayvanların kasten ve taksirle öldürülmesi ve yaralanması eylemlerinin suç sayılarak, Türk Ceza Kanunu kapsamında değerlendirilmesi ve emsal mahiyette cezalandırılması için bu kanun teklifi hazırlanmıştır" dendi.