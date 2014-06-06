CHP'li Tekin: Okmeydanı'nda yapılanlar bir kentsel dönüşüm değildir

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, Okmeydanı'nın risk alanı ilan edilmesine ilişkin, "Okmeydanı'nda yapılanlar bir kentsel dönüşüm değildir. Herkesin net olarak bilmesi gerekiyor. Sulukule ve Tarlabaşı için de söylenmişti. Bugün gidin oralarda maalesef onların sosyal yaşamlarının paramparça olduğunu ve nasıl sürgüne tabi tutulduklarını hepiniz göreceksiniz" dedi.

Okmeydanı Çevre Koruma Güzelleştirme Derneği üyeleri, Okmeydanı'nın risk alanı ilan edilmesini Galatasaray Lisesi önünde gerçekleştirdiği eylemle protesto etti. Dernek üyeleri ve bazı vatandaşların katıldığı eylemde, "Riskli alan önergesi geri alınsın", "Afet yasası yıkan yasasıdır", "Okmeydanı'nın risk alanı ilan edilmesine hayır" yazılı pankart ve dövizler taşıyıp, sloganlar atıldı.

Galatasaray Lisesi önünde basın açıklaması yapan Gürsel Tekin, şunları söyledi:

"Özellikle riskli alan ve deprem dönüşümü için kullanılması gereken, kamuya ait 500 tane arsanın kimler ve hangi belediye başkanları tarafından, hangi yandaşlara ve belediye başkanlarının çocuklarına peşkeş çekildiğini bütün belgeleriyle sizlerle paylaştım. Fakat ne yazık ki, üzülerek söylemek durumundayım, paylaşmış olduğum 15 milyon İstanbullu'nun ortak mallarının kimlere nasıl talan edildiğiyle ilgili konuyu gazetelerin bir kısmında gördük. Öbür gazete ve televizyonlarda bunları görmek mümkün olmadı."

"Unutmayın, ranta kurban edilen 500 parça milli emlak ve kamu alanlarına ait olan yerlerin tamamı sizlerindir" diyen Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece Okmeydanı, Sulukule ve Sultan Mahallesi, yoksul İstanbul halkının değil, hepinizin ortak mallarıydı. O mallarınızı ellerinizden alanlar şimdi sözüm ona, kentsel dönüşüm adı altında insanları bölgede, maalesef sürgüne tabi tutuyorlar. Elimde Başbakanın dağıtmış olduğu tapu var. Özellikle Türkiye'de alışılagelmiş olaylardır, her seçim öncesi tapu numaraları çekilir. Bu tapu numarasına baktığımızda vatandaşımızın 150 metrekare yeri sadece 20 metrekare olmuş. Şimdi bu 20 metrekarelik alanda hangi kentsel dönüşüm yapacaksınız. Nasıl yapacaksınız. Kamu yöneticilerinin en temel görevi yurttaşlarımızın barındıkları yerlerde kendi dönüşümlerini sağlayabilmeleridir."

CHP Genel Sekreteri Tekin, Okmeydanı'nın risk alanı ilan edilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu. Tekin, "Okmeydanı'nda yapılanlar bir kentsel dönüşüm değildir. Herkesin net olarak bilmesi gerekiyor. Sulukule ve Tarlabaşı için de söylenmişti. Bugün gidin oralarda maalesef onların sosyal yaşamlarının paramparça olduğu ve nasıl sürgüne tabi tutulduklarını hepiniz göreceksiniz" dedi.

Dünyadaki örneklere değinen Tekin, dünyada sürgüne tabi tutulan insanları görmenin mümkün olmadığını ileri sürdü.

Tekin, şunları kaydetti:

"Dönüşüm iki tane sıkıntı getiriyor. Sadece insanların mülklerini ve evlerini almıyorsunuz, aynı zamanda sosyal yaşamlarını paramparça ediyorsunuz. İnsanların yaşamlarının paramparça olmaması için mülkiyetlerinin de yerinde dönüşüm yapması için CHP olarak sonuna kadar yanında olacağımızı ifade etmek istiyorum. Ne yazık ki, kentsel dönüşüm diye bir yasa çıktı. Mülkiyet haklarının tamamı bir bakanla bir başbakanın iki dudağının arasında kaldı. Bunları önümüzdeki günlerde, belki Okmeydanı'nda, önemli birkaç arsanın ve 500 parçayı harita halinde İstanbul'da 100 milyar doların nasıl yandaşlara peşkeş çekildiğini uygun bir zamanda Okmeydanı'nda sizlerle paylaşacağız."

Grup, Galatasaray Lisesi'nin önünden Tepebaşı'na kadar yürüyerek "Okmeydanı riskli alan ilan edilmesine hayır" yazılı çelengi Tepebaşı'ndaki Beyoğlu Belediye Başkanlığı Hizmet Binası'nın önüne bıraktılar.

Kentsel dönüşüme destek eylemi

Öte yandan Yeni Okmeydanı Derneği üyeleri ve Okmeydanı sakinleri kentsel dönüşüme destek için eylem yaptı. Eyleme katılan grup, "Tapu sorunu bitti sıra kentsel dönüşümde," "50 yıl bekledik, güzel günler yakın", "Kavgaların değil kadınların Okmeydanı", "İstanbul yeni Okmeydanı'nı hak ediyor" yazılı pankart ve döviz açıp destek eylemi gerçekleştirdi. Grup, Okmeydanı'nda kentsel dönüşümü istediklerini ve bölgede şiddet istemediklerini dile getirdi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı iki ayrı eylemde, gruplar olaysız dağıldı.