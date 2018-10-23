CHP'li Tekin: Millet İttifakı, bozulmayacak

Önümüzdeki Mart ayında yapılması planan yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için ismi geçen CHP Milletvekili Gürsel Tekin, parti liderlerinin ittifak konusunda kararlarının ne olacağını bilmediğini ancak İstanbul’da refarandum sürecinden bu yana,sahada, ‘Millet İttifakı’nın hızla devam ettiğini söyledi.

Tekin, “Sahada millet ittifakı hızla devam ediyor. Siyasi partiler ittifak konusunda nasıl karar alır, onu bilmiyorum ama ittifakın bozulamayacağını çok net olarak söyleyebilirim” dedi.

CHP’li Gürsel Tekin, AKP’nin İstanbul’u kazanma yolunda Kürt seçmenle arayışı olabileceği yorumları için ise, “Sadece Kürtler değil aynı zamanda AK Parti’nin sadık seçmenin de çok ciddi kopuşların yaşandığını hepimiz biliyoruz” diye konuştu.

CHP'li Gürsel Tekin, T24’ün yerel seçime kilitlenen siyasette ittifaklara ilişkin sorusuna şu değerlendirmeyi yaptı:

"İstanbul, 81 ilin bileşeni bir kenttir, Türkiye demektir. 3 yıldır İstanbul'da dolaşıyorum, sadece Kürtler değil, AK Parti’nin sadık seçmenin de çok ciddi kopuşların yaşandığını hepimiz görüyoruz, biliyoruz. Bu ittifak bozulduktan sonra bu oylar tekrar alınır mı? Doğrusu ben o kanaatte değilim. Basının, televizyonların gündeminde olmayan vatandaşın gerçek gündemi var ki bu ekonomik kriz. Ekonomik krizde İstanbul en büyük ildir. Buradaki sorunların ekonomik krizden kaynaklı her gün kaç tane intihar olduğunu görmeniz lazım. 2001 yılında bir tek kapalı dükkan yok, ama 2016-2017 yılında yüzlerce kapalı dükkan sadece esnaf dükkanlarını kapatmadı devlet de kepenk kapattı. Devletin vergi dairesi vardı vergi dairesini kapatmak durumunda kaldı.

"AKP'de duygusal kopuş çok yüksek"

(AKP ile MHP yerelde ittifak yapmaması oyları etkilemez mi sorusuna) Benim sahada edindiğim intiba oy oranlarını çok fazla bir şey değiştirmeyecek. AK Partiye koşulsuz oy veren seçmenlerle AK Parti arasındaki duygusal kopuşun boyutları çok yüksek.

"Hukuk sistemi işliyorsa gereğini yapar"

Sayın Erdoğan, dün fitilini attı biliyorsunuz; siyasi partilere saygınız olmayabilir ama seçmenlerine saygınız olması gerekir. 7 milyon oy almış bir siyasi partinin bugüne kadar hangi cümleleri kullandığını sayan Erdoğan, hepimiz çok iyi biliyoruz. Dün Sayın Erdoğan ilk kez parti yöneticilerine talimat verirken 'CHP ve HDP’li kardeşlerimize gidecekseniz' dedi, nihayet bu seçmeni de farketmiş oldu. Seçmeni terörize etmek, hiçbir siyasetçinin haddi olmaması lazım. Bir ülkede hukuk sistemi işliyorsa hukuk gereğini yapacak.

"Millet ittifakı bozulmayacak"

Sahada millet ittifakı hızla devam ediyor. Siyasi partiler ittifak konusunda nasıl karar alır, onu bilmiyorum ama aşağıdaki ittifakın bozulamayacağını çok net olarak söyleyebilirim. İstanbul’da ben siyasi partilerle görüşüyorum, referandum sürecinden itibaren bu ittifak süreci devam ediyor."