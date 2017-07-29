CHP'li Tekin: İstanbul’un 400 deresi akıyordu, kurutuldu; binayla dolduruldu!

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, ardı ardına yaşanan sel felaketiyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Sel felaketinde hiçbir sorumluluk almayan yetkililere tepki gösteren Tekin, "Yöneticiler şehre ihanet içindeler. Hemen soruşturma açılmalı" dedi. İstanbul'da irili ufaklı 400 derenin var olduğunu ancak kuruduğunu söyleyen Tekin, "Niye? Çünkü dere yataklarının üzerinden yol geçti, bina ile dolduruldu" şeklinde tepki gösterdi.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre yöneticilerin yaşananlardan hiçbir sorumluluk almadığını söyleyen Tekin, “Bu hem doğal bir felaket hem de yönetimsel bir felaket. 15 Temmuz'da darbeciler ülkeye ne kadar ihanet ettiyse 18 Temmuz'da, 27 Temmuz'da görevi başında olan İstanbul'un yöneticileri de bu şehre o kadar ihanet etmiştir. Şehre ihanet içinde olanlar soruşturulmalı ve yargılanmalılar” ifadelerini kullandı.

Sorumluluğu iklim değişikliğinin üzerine atarak bu sorununun içinden çıkmanın mümkün olmadığına dikkat çeken Tekin, “Sorumlular yargılanmazsa bugün yaşadığımız felaketin daha ağırını yakın tarihimizde tekrar yaşayabiliriz. Yüzlerce deprem toplanma alanının kimlere peşkeş çekildiğini soruşturmayacak mıyız? Bu derelerin kimlere peşkeş çekildiğini soruşturmayacak mıyız? Sadece doğal felakete mi bağlayacağız? Mutlaka bir soruşturma açılmalı” diye konuştu.

"Herkes hesap versin"

Yaşanan sel felaketlerinin başlıca nedeninin dere yataklarının yapılaşmaya açılmış olduğuna vurgu yapan Tekin şöyle devam etti: “İzmir ile ilgili sorun olduğunda her gün medya Aziz Beyi haber yapıyor. Bu son derece doğaldır eksiklik varsa herkes hesabını vermeli. Ama İstanbul'un bir yöneticisi yok mu? Bu işin sorumluluğu iklim değişikliğine bağlandı. Dünyanın neresine gitseniz derelerin işlevi yağmurda yaşanacak sorunları asgari düzeye indirmektir. İstanbul'da kaç dere var? İrili ufaklı 400'ün üzerinde dere vardı. Ayamama, Kurbağalıdere… Bunlar akar derelerdi. Şu anda bakar dereler oldu kurudular. Niye? Çünkü dere yataklarının üzerinden yol geçti, bina ile dolduruldu. Yağmur toprakla buluşamıyor. İstanbul'un derelerine ne oldu, kim yuttu bu dereleri? Derelerin nerede olduğunu görmek istiyorsanız her yağmurda sel felaketlerinin yaşandığı noktalara bakın işte dereler orada…”

"Tek sorunlu şoför"

Gürsel Tekin, 2009 yılında İstanbul'da meydana gelen ve 31 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin merkezindeki Ayamama Deresi'ndeki soruşturma sürecini de anlattı. Açılan soruşturmayı bir siyasetçi olarak sonuna kadar takip ettiğini belirten Tekin “Soruşturmada kim ceza aldı? İçindeki işçilerin öldüğü servis aracının gariban şoförü sadece ceza aldı. Burada yaşadığıma utanıyorum” dedi.

Tekin, Ayamama Deresi'ndeki facia ile ilgili bağımsız bir bilirkişi raporu hazırlansa en az 20 kamu yöneticisinin ceza alacağını vurguladı.

“FETÖ' okulları vardı"

CHP'li vekil, Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanı olduğu dönemdeki planlar ile Kadir Topbaş dönemindeki planlar karşılaştırıldığında kaç derenin toprak döküm alanı olduğunun, kaç derenin imar uygulamalarından dolayı yatağının değiştirildiğinin görüleceğini söyledi. Tekin şöyle konuştu: “İşte o zaman Ayamama Deresi'ndeki selin nedenini de anlarsınız. Ayamama güzergahında el koydukları FETÖ okulları var. Bizim bütün itirazlarımıza rağmen yaptılar, bunlarla ilgili bir soruşturma yok. Bu şekilde FETÖ ile hesaplaşıyormuş gibi yaparsınız.”

"Bakan söyledi hiçbir savcı dava açmadı"

Gürsel Tekin, 2011'de İstanbul'daki rantın haritasını açıkladığını hatırlattı. Tekin şöyle konuştu: “100 milyar dolar rant var dedim. Kimse dinlemedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı geçtiğimiz aylarda ‘Ankara ve İstanbul'da imar hırsızlığı var' dedi. Bakanın bu ifadesi araştırmaya değer bir iş değil mi? Hiçbir savcı bir soruşturma açmaz mı? Bir ülkeyi yöneten bir bakan, ‘İstanbul'da Ankara'da imar hırsızlığı var' diyorsa savcının resen dava açması gerek.”

"Beton lobisi İstanbul'u esir aldı"

İstanbul'un kimliksiz bir kent haline getirildiğini vurgulayan Tekin, bu durumdan cumhurbaşkanından başbakana, bakanlardan, bilim insanlarına kadar her kesimin rahatsız olduğunu söyledi. Hiç kimsenin beton lobisine gücünün yetmediğine dikkat çeken Tekin “Beton lobisi hepimizi esir aldı. İstanbul'un boğazı sıkıldı nefesi kesildi. OHAL savcıların gücünün yetmediği tek şey beton lobisi oldu” dedi.