CHP'li Tekin: İktidar Suriye konusunda da kandırılmış, kim yapmış bilmiyoruz

Suriye politikaları nedeniyle hükümeti eleştiren CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, "Hukukla ilgili emniyetle ilgili Ergenekon ile ilgili kimin kandırdığını biliyoruz. Çözüm süreciyle ilgili biliyoruz. Ama Suriye konusunda kimin kandırdığını araştırıyoruz" dedi.

Sultangazi Gazi Mahallesi'nde 2 Ağustos'ta başından vurularak ağır yaralanan ve 56 gündür yoğun bakımda tedavisi süren 17 yaşındaki Ahmet Emre Çavuş’u hastanede ziyaret eden CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin'i Cerrahpaşa Hastanesi'nde baba Bülent anne Zeynep Çavuş karşıladı. Ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gürsel Tekin, faillerin neredeyse 60 gün geçmesine rağmen yakalanamadığını hatırlatarak, "Polis her gün geliyor hastayla ilgili ifade almak için. Bunun ötesinde bölgede çeşitli iş yerlerinin kameraları var. MOBESE sistemlerine rağmen olayı işleyeni bulmakta eksiklik var. Emniyet ve valiyi göreve davet ediyorum. Bir başka yurttaşımızın yaşamaması için öncelikle yapmamız gereken hepimizin silahları toprağa gömmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Anne Zeynep Çavuş "Benim oğlum bir damla suya muhtaç ama ona bunu yapan elini kolunu sallayarak geziyor" derken, Baba Bülent Çavuş da, "Oğlum vurulduğu anda çevredeki komşular emniyeti arıyor. Emniyetin dediği 'can güvenliğimiz yok gelemeyiz'. 2 gün sonra olay yeri inceleme yapıldı. Her gün o sokakları çöpçüler süpürüyor" dedi. Bunun üzerine Tekin, "Emniyet bu kelimeyi diyorsa vatandaşı Allah korusun diyoruz" diye konuştu.

"Terör var ama bu şehirde her gün kaç kişinin öldüğünü biliyor musunuz?"

Gazetecilerin 1 Kasım seçimiyle ilgili sorularını da yanıtlayan Tekin, sandıkların bazı bölgelerde taşınmasıyla ilgili bir soruya, "İstanbul'un orta göbeğinde güvenlik sorunu varsa Güneydoğu da güvenlik tartışması abes kaçar diye düşünüyorum. Türkiye 'de ilk kez uzun süredir suç oranlarının bu kadar yüksek olduğu dönem yaşıyoruz. Terör var ama bu şehirde her gün kaç kişinin öldüğünü biliyor musunuz? Terörle mi ölmesi lazım? İş cinayeti, intihar, kadın cinayetlerine kadar adeta suç kenti haline geldi. Silahsızlanalım dememin nedeni bu. Bizim sorunumuz terör sorunu değil. Bu sosyal olaylardan dolayı çok sıkıntılar var. 1 Kasım, Türk demokrasisinin sınav vereceği bir seçim. İlk kez olağanüstü ilgiyle izlenecek. Başta biz olmak üzere tüm siyasi partiler sınav verecek. Kediler trafoya girdi, elektrikler kesildi bu mazeretler büyük bir ayıptır. Umut ederim el birliğiyle bunları ortadan kaldırırız. Bağımsız bakanların mutlak ve mutlak bağımsız olması gerekiyor. YSK bu dönem ya sınavı geçecek ya da kalacak. Seçimin sonucunda şu parti şu oyu aldı. Bu parti bu oyu aldı tartışmasının ötesinde meşru mu gayri meşru mu tartışması olursa hiçbir önemi yoktur kimin ne oy aldığı. Herkes aklını başına toplamalıdır. Başta iktidar olmak üzere" yanıtını verdi.

"Ergenekon ile ilgili kimin kandırdığını biliyoruz"

CHP'nin oy oranları sorulan Tekin, "Bugün bir rakam vermek millet iradesine haksızlık olur. Yurttaşlarım sokakta anketlere cevap verirken temkinli davrandığını da unutmayın" yanıtını verdi. Tekin, Suriye konusunda yaşanan son gelişmelerle ilgili bir soruya ise şöyle yanıt verdi:

"Şimdi sayabilirim dizi dizi iktidarın özellikle ifadelerinde kandırıldık yanıltıldık. Maalesef Suriye konusunda da kandırılmışlar. Ama kimin kandırdığını bilmiyoruz. Mesela hukukla ilgili emniyetle ilgili Ergenekon ile ilgili kimin kandırdığını biliyoruz. Çözüm süreciyle ilgili biliyoruz. Ama Suriye konusunda kimin kandırdığını araştırıyoruz. Meselelerin tamamının yanlış dış politikadan kaynaklandığını unutmayın. Komşuları düşman ederseniz bütün İslam coğrafyasında tecrit edilmiş bir Türkiye. 1 Kasım'da ilk işimiz bu süreci değiştirip sadece kendi coğrafyamızda değil Ortadoğu 'da da değiştireceğiz."