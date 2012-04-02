CHP'li Tekin: Gül 4+4+4'ü veto etmezse Anayasa Mahkemesi'ne götürürüz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran kanunun içine konulmuş ''el bombaları'' bulunduğunu öne sürerek, ''Sayın Cumhurbaşkanı, umut ediyorum gereğini yapacaktır, bir tavır koymamış olursa, elbette Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz. Bunu hangi cumhurbaşkanı onaylayıp, gönderir'' dedi.

Tekin, Danimarka'daki Türk kökenli siyasetçilerden oluşan Ortak Akıl Platformu üyeleriyle TBMM'deki görüşmesinden önce, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Doğalgaz ve elektriğe gelen zamma ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Tekin, zamların, üst boyutta olduğunu, Türkiye'nin, bu kadar yüksek oranda zamla ilk kez karşılaştığını söyledi.

Zamların kabul edilemez olduğunu ifade eden Tekin, CHP ve sivil toplum örgütlerinin, önümüzdeki günlerde Türkiye'nin her yanında zamları protesto edeceğini bildirdi. Tekin, bu protestoların miting şeklinde mi olacağına ilişkin soruyu, ''Hayır. Ama çeşitli illerde zamlara karşı protestolar, tepkiler oluşacak. Toplumun her kesimini, özellikle zamlar konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz'' diye yanıtladı.

Tekin, AKP denilince akla, ''zam, zulüm ve işkencenin geldiğini'' iddia ederek, ''Bu da AKP'ye en uygun slogan'' dedi.



''Dış politika geleneklerimize uymaz''



Suriye'deki gelişmeler ve İstanbul'da dün yapılan toplantıya ilişkin sorular üzerine Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Benzer olay Libya ile ilgili oldu, Libya dostları bir araya geldi, daha sonra Libya parçalandı, Devlet Başkanı linç edildi. Egemen güçlerin, Ortadoğu'da hesapları olabilir, bu yeni değil. Ama hesaplarını, Türkiye'nin üstünde götürmesi, Türkiye açısından çok kötü sonuçlar doğuracaktır, bugüne kadar doğurduğu gibi. Sadece Libya'da değil, Ortadoğu coğrafyasında insan hakları ihlallerinin çok olduğunu hepimiz biliyoruz, yeni değil. Bir çok ülkede bu manzaralar yaşanıyor. Demokrasi, özgürlük konusunda Türkiye, Ortadoğu coğrafyasına her türlü katkıyı sunmalı. Ama böl, parçala, egemen güçlerin talebini yerini getiren bir taşeron mantığı içinde olmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Kaldı ki Türkiye de benzer sorunları yaşayan ülkedir. Yarın herhangi bir ülkede, benzer olaylarla karşılaşırsak Türkiye bunun altından nasıl çıkacak, merak ediyorum. Bir başka ülkenin bölünmesini, parçalanması kabul etmek mümkün değildir. Bizim dış politika geleneklerimize de uyan bir anlayış değildir.''



''Anayasa Mahkemesi'ne götürürüz''



Tekin, CHP'nin, zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran kanunu Anayasa Mahkemesi'ne götürüp götürmeyeceğine ilişkin soruya ise şöyle karşılık verdi:

''Sayın Cumhurbaşkanı'nın tavrını çok merak ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın önüne, 4 artı 4 artı 4'ün içine konulmuş, ciddi el bombaları; organizeli işler var, ihale yolsuzluklarının olduğu ya da öyle bir yasa eklenmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda umut ediyorum ki gereğini yapacaktır. Onu kabul etmek mümkün değildir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da o konuda rahatsız olduğunu biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, bu konuda bir tavır koymamış olursa, elbette biz Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz. Burada çok açık yasa ihlali var. Devletin bir kurumunu by-pass ederek, MİT Yasası'nda olduğu gibi Sayın Başbakan'a direkt yetki veriliyor. Sayın Cumhurbaşkanı, büyük olasılıkla geri gönderecektir diye düşünüyoruz. Kısmi veto olmak zorunda. Özellikle Kamu İhale Kanunu ile ilgili maddeyi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın kabul etmesi, bir başka tartışmayı da yaratır. Sayın Cumhurbaşkanı, nerede görev yapacak, onu da merak ediyoruz. Bu kararda, Sayın Cumhurbaşkanı'nın tavrını görmek istiyoruz. Veto beklentimiz büyük olasılıkla var. Bunu hangi cumhurbaşkanı onaylayıp, gönderir, onu bilemiyorum.''