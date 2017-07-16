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CHP'li Tekin 'Adalet Yürüyüşü' anket sonucunu açıkladı: Vatandaşın yüzde 60'ı destekliyor

"Adalet Yürüyüşü'nü destekleyenlerin arasında AKP'lilerin yüzde 12'si, MHP'nin ise yüzde 37'si yer alıyor"

16 Temmuz 2017 14:28

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüşü'nü vatandaşlar ve siyasi partilerin ne oranda destek verdiğine ilişkin araştırmanın sonucunu açıkladı. 'Adalet Yürüyüşü' anketi sonucuna göre Tekin "Vatandaşın yüzde 60'ının destekliyor" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CNNTürk'de Hakan Çelik ile Hafta Sonu programında 'Adalet Yürüyüşü'yle ilgili açıklamalarda bulundu. 

Progamda, Adalet Yürüşü'ne ilişkin araştırma sonucunu açıklayan Tekin, "Vatandaşların 'mevcut hukuk sisteminden memnun musunuz?' sorusuna yüzde 74 'hayır' diyor. Adalet Yürüşüne destek yüzde 60 destek var, yüzde 18 tarafsız, yüzde 6,5'i haberdar değil. Siyasi parti desteğinde AKP'lilerin yüzde 12'si yürüşüyü destekliyor, MHP'nin yüzde 37'si, CHP ve HDP'de de yüksek oranda yürüşüye destek var." ifadelerini kullandı. 

İdam tartışmalarına ilişkin soruya yanıt veren Tekin, "Şiddetle karşıyım. Allah'ın verdiği canı Allah alır." ifadelerini kullandı.

 

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