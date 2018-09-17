CHP'li Taşcıer'den 'uçak' yorumu: Madem hediyeydi, neden açıklanması için beklendi?

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CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin ‘Türkiye’ye hibe ettiğini’ söyleyerek VIP donanımlı Boeing 747-8 tipi uçağın varlığını kabul ettiğini belirtti. Uçağın varlığını ilk kez gündeme getiren isim olan Taşçıer, “Madem hediyeydi, neden açıklanması için beklendi” diye sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Azerbaycan dönüşü uçakta yaptığı açıklamaların ardından Facebook hesabından bir paylaşımda bulunan Taşcıer, şunları söyledi:

"Beş günün ardından nihayet #UçanSaray soruma yanıt geldi. Cumhurbaşkanı’nın itirafı ile uçağın varlığı kabul edilmiş oldu. Kendisinin ifade ettiği üzere, uçağın “hibe” olduğu meselesini kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Ama benim başka sorularım var.

"Biz de bir hibe ya da hediye verdik mi, verecek miyiz?"

"Şunu ifade edeyim, en başından beri yerli-yabancı basında yer alan iddiaları dile getirdim ve sorular yönelttim. Anayasal hakkımı kullanarak soru önergesi verdim. Halkı bilgilendirmek bir kamu görevidir. Sordum, yanıt bekledim, açıklama yapılmak zorunda kalınıldı. Öyle anlaşılıyor ki, #UçanSaray’ın varlığını gündeme getirmeseydim, Saray’ın uçaktan bahsetmeye niyeti yokmuş. Böylesine önemli bir bilgi halktan gizlenecekmiş. Bu uçak madem hediyeydi, neden açıklanması için beklendi?

Uçan Saray’ın yeni sahibi, Katar Emiri’nin uçağı satışa çıktığında ilgi gösterdiklerini de itiraf etmiş. Halka tasarruf yapması, döviz bozdurması, ABD mallarını kullanmaması söylenirken 500 milyon dolar verilerek uçak satın alınacakmış! Hediye denilen şey bir süs eşyası değil, milyarlarca liralık bir jumbo jet. Bu boyutta hediye karşılıksız, “Şeyh ülkemizi çok seviyor” cümlesiyle açıklanamaz. Karşılıklılık esasına göre, bu “hibe” karşılığında biz de bir hibe ya da hediye verdik mi, verecek miyiz?"