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CHP’li Tanrıkulu'ndan Koruköy sorusu

“Nusaybin Kuruköy’de gözaltına alındıktan sonra işkence gördüğü bildirilen Abdi Aykut’un durumu ile ilgili işlem yapacak mısınız?”

22 Şubat 2017 20:53

Şırnak Nusaybin'de işkence gördüğü iddia edilen Abdi Aykut için CHP Sezgin Tanrıkulu, Twitter'dan bir mesaj paylaştı.

Nusaybin Koruköy’le ilgili bir iddia da CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan geldi. Tanrıkulu, Koruköy’de gözaltına alındıktan sonra işkenceye maruz kaldığı iddia edilen Abdi Aykut’la iligili sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. 

“Nusaybin Kuruköy’de gözaltına alındıktan sonra işkence gördüğü bildirilen Abdi Aykut’un durumu ile ilgili işlem yapacak mısınız?” diye soran Tanrıkulu, Başbakanlık’ın Twitter hesabını da mesajının sonuna ekledi.

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