CHP’li Tanrıkulu’ndan İçişleri Bakanlığı’na Kemal Kurkut çağrısı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'daki Newroz kutlamaları sırasında, polis tarafından vurulan Kemal Kurkut'un ölümüyle ilgili etkin bir soruşturmanın yürütülmesi konusunda İçişleri Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

Partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Tanrıkulu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun referandum çalışması için yarın Diyarbakır'a geleceğini söyledi.

Tanrıkulu, Diyarbakır'daki Newroz kutlamalarında Kemal Kurkut'un öldürülmesine de değinerek, etkin bir soruşturmanın yürütülmesi konusunda İçişleri Bakanlığı ve Diyarbakır Valiliği'ne çağrıda bulundu.

Tanrıkulu, "Bu Nevruz'da hepimizin içini yakan bir durum oldu, bütün toplumun vicdanı kanadı. Üniversitesi öğrencisi Kemal Kurkut, maalesef güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu yaşamanı yitirdi. Yapılan açıklamaların, kamuoyuyla paylaşılan fotoğraflarla doğru olmadığı ortaya çıktı. Buradan İçişleri Bakanlığı ve Diyarbakır Valiliği'ne sesleniyorum, bütün toplumun vicdanını yaralayan bu olayla ilgili etkin bir soruşturma yapılmalıdır. Bu, açıkça orantısız güç kullanımıdır, yargısız infazdır. Geçmişte buna benzer olayları işleyenler maalesef cezasızlıktan faydanmışlardır. Bütün toplumun önünde gerçekleşen bu yasadışı infazla ilgili olarak etkin bir soruşturma yapılmalı, sorumlulurın ortaya çıkarıp, yargılanması gerekiyor. Ancak böyle yapılarak, bundan sonraki infaz ve insan hakları ihlallerinin önüne geçilebilinir. Yarı çıplak gencin koşarken vurulması hadisesinin bütün toplumda bırakacağı izleri anlamamız lazım. Bu tür cezasızlıklar yurttaşlarımız üzerinde çok ağır travmalar yaratıyor. Bunların üzerine gidilmediği taktirde, sorunlar da büyüyerek bu noktaya kadar gelebiliyor" dedi.

Yeni diyalog çağrısı

Yeni bir diyalogun başlaması için bu referandumun vatandaşlara bir fırsat vereceğini de söyleyen Tanrıkulu, "Yeni bir diyalogun başlaması açısından da bütün yurttaşlarımızı sandığa gitmeye ve bu gidişata bir 'dur' demeye çağırıyorum. Bölgede AK Parti'ye oy vermiş seçmenlerimizi de sesleniyorum; Bu bizim için bir fırsat olabilir, AK Parti için de bir fırsata dönüşebilir, vereceğiniz 'hayır' oylarıyla. Bu durumda AK Parti kendini gözden geçirebilir, yaptığı yanlışlar konusunda bir özeleştiride bulunabilir ve yeni bir yol açılabilir. Bölgedeki seçmenlerimizin diğer seçmenlere göre iki kat sorumluğu vardır ve oylarınızı 'hayır' olarak kullanmalarını temmenni ediyorum" diye konuştu.