CHP'li Tanrıkulu'ndan "El kol hareketi yapamazsın" diyen Erdoğan'a fotoğraflı yanıt

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın grup toplantısında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e, "Çıkmış oradan el kol hareketi yapıyor. Sen bunları AKP Genel Başkanına yaparsın ama Cumhurbaşkanına yapamazsın" demesine fotoğrafla yanıt verdi. Tanrıkulu, sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı bir fotoğrafın altına, "El hareketi yapıyoruz..." yazdı.

Erdoğan grup toplantısında yaptığı açıklamada, “Nasıl olsa Cumhurbaşkanı balkonda oturuyor konuşma hakkı yok oradan bol bol sallıyorsun edepsizce el kol hareketi yapıyorsun. Sana bu el kol hareketini; yaptırmam ya, AKP Genel Başkanı’na yapabilirsin ama bu ülkenin Cumhurbaşkanı’na yapamazsın. Onun için bir defa haddini bileceksin. Ama bunlarda böyle bir ahlak anlayışı yok" dedi.

Erdoğan’ın bu sözleri üzerine CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Twitter hesabından bir fotoğraf paylaşarak “El hareketi yapıyoruz…” mesajını yazdı.