CHP’li Tanrıkulu’ndan Bakan Güler’e: Eylemci başına kaç polis düştü?

Hülya Karabağlı / Ankara



CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, İçişleri Bakanı Muammer Güler’e Taksim Gezi Parkı soruları yöneltti. “Marjinal guruplar kim” diyen Tanrıkulu, biber gazından hayatını kaybeden olup olmadığını sordu.



Yaşanan olaylar sırasında polisin vatandaşlara müdahale edebilmek için tuzak kurarak daha sonra orantısız güç kullandığını belirten Tanrıkulu, Güler’e talimatın kim tarafından verildiğini sordu.



Tanrıkulu’nun soruları şu şekilde:

-Marjinal gruplar diye tanımladığınız gruplar hangileridir? “Marjinal Gruplara” karşı neden önceden önlem alınmamıştır?

-Biber gazından ölen vatandaş var mı?

-Biber gazı kullanımından ve yakın fiziksel müdahale sonucu tüm yurtta yaralanan vatandaşlarımızın sayısı nedir? Yaşanan olaylar sonucu ölen vatandaşlarımız var mıdır? Varsa kaç kişi hayatını kaybetmiştir?

-Yaşanan olaylar sonucu tüm yurtta yaralanan kaç güvenlik görevlisi vardır?

-Ülke genelinde yaşanan müdahalenin sorumluları hakkında soruşturma açılmış mıdır?

-Ülke genelinde kaç kişi hangi gerekçelerle gözaltına alınmıştır?

-Gösteri ve yürüyüşlerde demokratik taleplerini ortaya koyan vatandaşlarımız polis kameraları tarafından tespit edildikten sonra baskı ve yıldırma politikalarına maruz bırakılmakta mıdır?

-Eylemci başına kaç polis düştü?

-Kolluk güçlerinin görev ve yetkileri kapsamında vatandaşa tuzak kurma yetkisi var mıdır?

-Yaşanan olaylar sırasında polisin vatandaşlara müdahale edebilmek için tuzak kurarak daha sonra orantısız güç kullanması talimatı kim tarafından verilmiştir?

-Gösteri ve yürüyüşlere katılan vatandaşlarımızın polis kameraları tarafından görüntülendikten sonra fişlendiği iddiaları doğru mudur?

-Olaylarda kaç polis görev yaptı? Eylemci başına kaç polis düştü? Polislere olaylardaki görevlerinden dolayı ek ödenek, tazminat vs. verildi mi?

-Tüm bu olaylar sonucunda ülke genelinde meydana gelen maddi hasar ne kadardır?