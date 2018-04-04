CHP'li Tanrıkulu'ndan avukatlara diplomatik pasaport verilmesi için kanun teklifi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, avukatlara diplomatik pasaport verilmesi için kanun teklifi sundu. TBMM'ye sunulan 'Pasaport Yasası'nda değişiklik yapılmasına dair yasa teklifinin gerekçesinde, avukatların yurt dışına çıkışalrında yaşadıkalrı sıkıntılar ifade edildi.

Tanrıkulu'nun gerekçesi şöyle:

Avukatlık Kanunun 1 inci maddesi, Avukatlık Mesleğini 11 Kamu Hizmeti olarak, Türk Ceza Kanunun 6/d maddesi "Yargı görevi yapan deyiminden, yüksek mahkemeler ve adli, idari ve askeri mahkemeler üye ve hâkimler ile Cumhuriyet savcısı ve avukatlar, diyerek, avukatlığın hem kamu hem de yargı görevi olduğunu vurgulamaktadır. 0 halde avukatlar, meslektaşları olan Yargıçlar ve Cumhuriyet Savcıları ile hiç değilse pasaport konusunda benzeri haklara sahip olmalıdır.

Madde gerekçesi

MADDE 1- Avukatların yurtdışına çıkışlarda karşılaştıkları sıkıntıların ve engellerin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır.

MADDE 2-Kanunun yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Kanunun yürütme maddesidir

Pasaport Kanunun'da değişiklik yapılmasına ilişkin k anun teklifi

MADDE 1- 15/7/1950 tarihli ve 5682 sayılı Pasaport Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Hususi damgalı pasaportlar

Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlilerine ve 10 yıldan fazla serbest avukat olarak baro'ya kayıtlı çalışanlara; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri için, T.C Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz.

MADDE 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.