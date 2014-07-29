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CHP'li Tanrıkulu'dan Bozdağ'a: İkinci cadı avı yargıda mı yapılacak?

CHP’li Sezgin Tanrıkulu, 'iktidarın yargıda cadı avı başlatacağı' yönündeki iddiaları Meclis gündemine taşıdı

29 Temmuz 2014 16:05

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, emniyette başlatılan 22 Temmuz operasyonunun yargıya sıçrayıp sıçramayacağını Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a sordu.

Tanrıkulu, Meclis Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde, “22 Temmuz’da başlatılan ve emniyet görevlilerini hedef alan birinci cadı avı dalgasının ardından ikinci bir cadı avı dalgasının bu kez cumhuriyet savcıları ve hakimler için mi başlatılacaktır?” ifadelerini kullandı.

CHP’li vekillerden Sezgin Tanrıkulu, "iktidarın yargıda cadı avı başlatacağı" yönündeki iddiaları Meclis gündemine taşıdı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın cevaplaması talebiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Tanrıkulu, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay’ın Milliyet gazetesine verdiği röportajda kullandığı ifadeleri hatırlattı. Atalay, Cemaat’e yönelik operasyona ilişkin “Sadece burada kalmamalı. Özellikle çok insanın dinlenmesiyle ilgili kararlar veren ve bunlara imza atan yargı kesiminde falan da bunların devam etmesi lazım.” ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca Başbakan Erdoğan da yaptığı bir konuşmada, operasyon için, “Bu daha başlangıç.” demişti. Sezgin Tanrıkulu’nun önergesinde, şu sorular sıralandı:

“22 Temmuz 2014 gecesi emniyet mensupları için başlatılan cadı avı bu kez de 17 Aralık ve 25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarını yürüten savcıları ve yasal dinlemeler için izin veren hakimleri mi hedef alacaktır? Gözaltına alınacak hakim ve savcıların isim listelerinin hazırlandığı ve bayram sonrasında yargıya yönelik ikinci cadı avının başlatılacağı iddiası doğru mudur? 22 Temmuz 2014 gecesi emniyet mensupları için başlatılan cadı avı süreci ile gerçekte amaçlanan bir taşla 2 kuş birden vurarak bir yandan yolsuzlukları, rüşvetleri, irtikapları ortaya çıkaran 17 Aralık ve 25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarını diğer yandan da milli güvenliğimizi tehdit eden oluşumları ortaya çıkarmaya yönelik sürdürülen Selam Tevhid soruşturmasını kapatılacağı iddiası doğru mudur? Babek Zencani ve Reza Zarrab ile ilişkili kayıp 2 milyar dolarla ilgili açılan bir soruşturma var mıdır? Kayıp 2 milyar doların akıbeti nedir?

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