CHP'li Tanrıkulu: Reza Zarrab için aklama süreci mi başlatılmıştır?

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama iddiaları çerçevesinde yürütülen 17 Aralık soruşturmasıyla ilgili Başbakan Tayyip Erdoğan'ın cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi.

Soruşturmanın tutuklu sanıklarından Reza Zerrab’ın (Rıza Sarraf) mal varlığı üzerinde tedbir kararının kaldırılmasını gündeme getiren Tanrıkulu, “bir sonraki adımın tutukluların serbest bırakılması mı olacak?” diye sordu.

MASAK’ın Reza Zarrab’la ilgili rapor hazırlayıp hazırlamadığını da soran Tanrıkulu, eğer böyle bir rapor hazırlanmışsa neden mahkemeye gönderilmediğinin de açıklanmasını istedi.

Tanrıkulu'nun, TBMM Başkanlığı'na verdiği 13 maddelik sorusu önergesi şöyle:

“-Üç bakan çocuğu ile iş insanları Reza Zarrab ve Ali Ağaoğlu'nun da şüphelileri arasında bulunduğu '17 Aralık' soruşturmasına bakan Kaçakçılık ve Narkotik Suçlar Bürosunda görevli savcı Celal Kara ile Memur Suçlarına bakan Mehmet Yüzgeç'in görev yerleri 29 Ocak 2014 günü hangi gerekçe ile değiştirilmiştir?

- Soruşturma Savcıları Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç’in görev yerleri RezaZarrab ‘ın malları üzerindeki tedbir kararının kaldırılmasına ilişkin Mahkeme kararına itiraz etmelerini engellemek için mi değiştirilmiştir?

- Ayrıca, Celal Kara, bakan çocukları, iş adamı Reza Sarraf ve Süleyman Arslan’ın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında hazırladığı ve bitirmek üzere olduğu iddianameyi tamamlamaması için mi soruşturmadan alınmıştır?

- Celal Kara’nın görevden alınması, iddianameye doğrudan müdahale edilmesi değil midir İddianameye doğrudan müdahale edenler hakkında soruşturma açılmış mıdır?

- İddianameye müdahale edilmesinin yasal bir gerekçesi bulunmakta mıdır?

- 29 Ocak 2014 günü Çağlayan adliyesinde 115 hakim ve Savcının görev yeri neden değiştirilmiştir?

- 17 Aralık 2013 tarihinde başlatılan yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan Reza Zarrab’ın malları üzerindeki satılamaz ve devredilemez tedbir kararının 29 Ocak 2014 günü kaldırılması nedeninin, mahkemeye MASAK araştırma raporunun gönderilmemesi olduğu doğru mudur?

- MASAK tarafından Reza Zarrab hakkında hazırlanmış bir MASAK araştırma raporu bulunmakta mıdır?

- Bulunmaktaysa MASAK araştırma raporu neden Mahkemeye gönderilmemiştir?

- MASAK tarafından Reza Zarrab hakkında hazırlanmış bir MASAK araştırma raporu bulunmaktaysa Mahkemeye acilen gönderilecek midir; ya da MASAK tarafından yeniden bir rapor mu hazırlanarak Mahkemeye gönderilecektir?

- Reza Zarrab’ın malları üzerindeki tedbir kararının kaldırılması hangi yasa/yasalar madde/maddelerine göre alınmıştır?

- Reza Zarrab için adım adım bir aklama süreci mi başlatılmıştır?

- Bundan sonraki adım, Reza Zarrab’ın, bakan çocukları, iş adamı ve Süleyman Arslan’ın da aralarında bulunduğu şüpheliler serbest bıraktırılması mı olacaktır?”