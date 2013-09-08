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CHP'li Tanrıkulu: Trabzonspor'un renkleri çirkin bir mesaja alet edilmemeli

CHP'li Tanrıkulu AGOS'un yanındaki merdivenlerin bordo maviye boyanmasını 'çirkin bir mesaj' olarak nitelendirerek, Trabzonspor'un renklerinin bu mesaja alet edilmemesi gerektiğini ifade etti

08 Eylül 2013 19:03

Hülya Karabağlı / Ankara

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, AGOS gazetesinin yan sokağındaki merdivenlerin, gazetenin suikaste uğrayan Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katili Ogün Samast’ın memleketi Trabzon’un futbol takımı Trabzonspor’un renkleri olan bordo maviye boyanmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Tanrıkulu, açıklamasında “Trabzonspor’un renkleri bu çirkin mesaja alet edilmemelidir. Bu açık bir tehdittir. Bu çirkin ‘mesajı’ vermeye çalışanları kınıyorum” ifadelerini kullandı.

İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı açıklaması şöyle:

 

Dink'in katledildiği yer

 

"İstanbul-Cihangir’de başlayıp, tüm Türkiye’ye yayılan merdivenleri barışı ve özgürlüğü temsil eden gökkuşağı renklerine boyama eylemi devam ederken, Hrant Dink’in katledildiği yerin yanındaki merdivenler, kimliği belirsiz kişilerce Trabzonspor’un bordo-mavi rengine boyanmıştır. Trabzonspor’un renkleri bu çirkin mesaja alet edilmemelidir. Bu açık bir tehdittir. Bu çirkin “mesajı” vermeye çalışanları kınıyorum.

Bu tehdidi yapanların, Hrant Dink katledildiği sırada İstanbul Valisi olan ve şimdi de İçişleri Bakanlığı yapan Muammer Güler tarafından ortaya çıkarılmasını beklemiyoruz. Ancak bilinmelidir ki, Türkiye’deki demokrasi güçleri bu tür alçakça tehditlere asla boyun eğmeyecektir.

 

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