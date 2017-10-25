CHP'li Tanrıkulu: Savcılığın Berberoğlu kararına şerh düşmesi yasa dışı

CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, savcılığın Enis Berberoğlu hakkında hapis cezasının bozulması kararına şerh düşmesine tepki gösterdi. Tanrıkulu, “Savcılık, bozma kararına ‘Şerh’ düşemez, görüş yazamaz. Yasa dışıdır” dedi.

Savcılığın şerh düşme ve görüş yazma yetkisi olmadığını belirten Tanrıkulu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Savcılık, bozma kararına ‘Şerh’ düşemez, görüş yazamaz. Yapılan Ağır Ceza Mahkemesi’ne talimat vermekten başka bir şey değildir. Yasa dışıdır” ifadelerini kullandı.