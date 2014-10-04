CHP'li Tanrıkulu: Hükümet IŞİD Hoşgörüsüne son vermeli

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Kobanê'deki IŞİD işgalinin uyarısını 2 yıldan bu yana yaptıklarını belirterek,” Türkiye'nin de bu vahşete hiçbir biçimde izin vermemesi lazım. Bugüne kadar görmezden gelindi, hoşgörü gösterildi, yer yer silah yardımı yapıldı ama artık bu hoşgörüye, bu görmezden gelmeye hükümet son vermelidir” dedi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki sınır kapılarını ve mülteci kamplarını ziyaret etmek amacıyla Suruç’a giden Tanrıkulu, sınır noktasında bir basın açıklaması yaptı. Teşkilatlarla birlikte dayanışma içinde olduklarını belirten Tanrıkulu, Kobanê'de de incelemede bulunduklarını aktardı.

IŞİD vahşetine dikkat çekmek ve vicdan ortaklığı oluşturmak için Kurban Bayramı günü Suruç'a geldiğini dile getiren Tanrıkulu, "Tüm Türkiye'nin vicdanı burada atmalı, yanı başımızda sınırda atmalı. Gerçekten büyük bir kıyım ve vahşetin içindeyiz. Hep buna dikkat çekmeye çalıştık. Biz IŞİD adlı küresel vahşet örgütünün oluşturduğu tehlikeye 2 yıldır bu sınırda dikkat çekmeye çalıştık. Ceylanpınar'da, Kilis'te, Antakya, Gaziantep'te dikkat çekmeye çalıştık, Meclis'te de çalışmıştık. Bugün yanı başımızda Suruç'un kardeşi olan Kobane eşiğinde IŞİD ve boşalmış durumda. 100 binden fazla insanımız Suruç'ta insani yardım bekliyor. Belediyelerimiz ve katkı sunmaya çalışan yurttaşlarımızla bu yardımları koordine etmeye çalışıyoruz. Bayramın 1. günü sebebiyle tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum. Burada bir vahşetin eşiğindeyiz. Arkasında halk olmayan küresel bir terör örgütü Kobane'de katliam yapmak üzere. Bu nedenle herkesin ama herkesin duyarlı olması lazım, insani yardım yapması lazım ve Türkiye'nin de bu vahşete hiçbir biçimde izin vermemesi lazım. Bugüne kadar görmezden gelindi, hoşgörü gösterildi, yer yer silah yardımı yapıldı ama artık bu hoşgörüye, bu görmezden gelmeye hükümet son vermelidir ve Kobanê halkıyla bu hükümet dayanışma içinde olmalıdır” diye konuştu.