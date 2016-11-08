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CHP’li Tanrıkulu: HDP’li milletvekillerinin tutuklanması, AKP iktidarının demokrasiye vurduğu en ağır darbedir!

"Halkın iradesini ikinci kez bombalamıştır"

08 Kasım 2016 20:55

 CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP eş genel başkan ve milletvekillerinin tutuklanmasının, Türkiye demokrasisine ağır bir darbe olduğunu belirtti. 

ANF’den Zeynep Kuray’a konuşan Tanrıkulu, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM)  verdiği “Balbay kararını” anımsatan Tanrıkulu, şöyle dedi: 

"AYM bu kararla, milletvekillerinin seçildikten sonra tutuklu olmalarının  görevlerini yapabilme koşullarının engellendiğini ifade ederek Mustafa Balbay'ın tahliye yolunu açmıştı. Dolayısıyla, hem AYM’nin hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin birçok kararına rağmen, üstelik de haklarında iddialar dahi yazılmadan  HDP vekillerinin tutuklanması, AKP iktidarının demokrasiye vurduğu en ağır darbedir.”

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, “15 Temmuz gecesi  darbeciler parlamentoyu  savaş uçaklarından bombalarken, bugün de  AKP ve yargı HDP vekillerini tutuklayarak halkın iradesini ikinci kez bombalamıştır” dedi. 

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