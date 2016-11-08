CHP’li Tanrıkulu: HDP’li milletvekillerinin tutuklanması, AKP iktidarının demokrasiye vurduğu en ağır darbedir!

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP eş genel başkan ve milletvekillerinin tutuklanmasının, Türkiye demokrasisine ağır bir darbe olduğunu belirtti.

ANF’den Zeynep Kuray’a konuşan Tanrıkulu, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) verdiği “Balbay kararını” anımsatan Tanrıkulu, şöyle dedi:

"AYM bu kararla, milletvekillerinin seçildikten sonra tutuklu olmalarının görevlerini yapabilme koşullarının engellendiğini ifade ederek Mustafa Balbay'ın tahliye yolunu açmıştı. Dolayısıyla, hem AYM’nin hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin birçok kararına rağmen, üstelik de haklarında iddialar dahi yazılmadan HDP vekillerinin tutuklanması, AKP iktidarının demokrasiye vurduğu en ağır darbedir.”

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, “15 Temmuz gecesi darbeciler parlamentoyu savaş uçaklarından bombalarken, bugün de AKP ve yargı HDP vekillerini tutuklayarak halkın iradesini ikinci kez bombalamıştır” dedi.