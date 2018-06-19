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CHP'li Tanrıkulu hakkında 'terör örgütü propagandası' iddiasıyla fezleke

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla fezleke düzenledi

19 Haziran 2018 15:30

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla fezleke düzenledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede, CHP\'li Sezgin Tanrıkulu\'nun 2017\'de, sosyal medya hesabından, gözaltına alınan ve tutuklanan PKK\'lılara ait bir fotoğrafı paylaşarak, \"Bu fotoğraf hiç unutulmaz ve insan hakları ihlalleri sabıka kaydınıza hiç silinmeyecek şekilde yazılacak\" ifadelerini kullandığı belirtildi. Fezlekede ayrıca Tanrıkulu\'nun, Afrin\'e yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından düzenlenen \'Zeytin Dalı Harekâtı\' sırasında yine sosyal medya hesabından \'Savaşa hayır\' paylaşımında bulunduğu belirtildi. Fezlekede, bu paylaşımlarla \"Terör örgütü propagandası yapmak suçunun işlendiğini gösterir yeterli delilin mevcut olduğu, Tanrıkulu\'nun üzerine atılı suç unsurlarının oluştuğu tespit edilmiştir\" denilerek, fezlekenin, Tanrıkulu\'nun dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM Başkanlığı\'na sunulmak üzere Adalet Bakanlığı\'na gönderildiği belirtildi.

DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILIRSA DAVA AÇILACAK

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması halinde Sezgin Tanrıkulu hakkında, \'terör örgütü propagandası yapmak\' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılacak.

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