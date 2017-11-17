CHP'li Tanrıkulu: Eski Diyarbakır Barosu Başkanı olarak bundan önceki TBB başkanlarından özür diliyorum

CHP Milletvekili ve eski Diyarbakır Barosu Başkanı Sezgin Tanrıkulu, Türkiye Barolar Başkanı Metin Feyzioğlu'nun açlık grevindeki Semih Özakça ve tutuklu Nuriye Gülmen için söylediği, "Nuriye ile Semih'i evlat edinecek bir sempati içinde olmamı kimse benden beklemesin" sözlerine tepki gösterdi.

Tanrıkulu, Twitter'dan Özakça'nın, Feyzioğlu'na yanıtını paylaşarak, "Diyarbakır Barosu Eski Başkanı olarak bundan önceki TBB Başkanlarını hürmetle anıyorum, yeterince kıymetini bilmediklerimizden özür diliyorum" dedi.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Feyzioğlu açlık grevindeki eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça hakkında, "Nuriye ile Semih'i evlat edinecek bir sempati içinde olmamı kimse benden beklemesin" yorumu yapmıştı.

Özkaça da, "Feyzioğlu’nu baba ilan edecek bir sempati içinde olmamızı kimse beklemesin" demişti.