CHP'li Tanrıkulu: Erdoğan AYM'nin dinlendiğinden nasıl bu kadar emin?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan’a, “Anayasa Mahkemesi’nin dinlendiği doğru mudur? Doğru ise Recep Tayyip Erdoğan Anayasa Mahkemesi’nin dinlendiğinden nasıl emin olmuştur? Bahse konu dinlenme olayı ile ilgili kendisinde delil var mıdır? Varsa bu delil ya da delilleri kamuoyu ile ne zaman paylaşacaktır?” diye sordu.

Bakan Lütfi Elvan tarafından yazılı olarak cevaplanması talebiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi sunan Sezgin Tanrıkulu, “Recep Tayyip Erdoğan’ın Anayasa Mahkemesi’nin de dinlendiğini iddia etmesi ile ilgili haberler basına yansımıştır. Konya’nın Ereğli ilçesinde konuşan Recep Tayyip Erdoğan, “Anayasa Mahkemesi’ni de dinliyorlar. Son zamanlarda atılan adımlar bizde bu soru işaretlerini doğuruyor. Her şeyleri bunların şantaj, her şeyleri montaj.” ifadeleri yine bansına yansıyan haberler arasındadır. Toplumun her kesiminde yoğun tepkiye neden olan telefon dinlemeleri konusundaki belirsizlik ve hukuk dışı uygulamalar devam etmektedir. Anayasamızın haberleşme hürriyeti ile ilgili 22. maddesi herkesin haberleşme özgürlüğüne sahip olduğunu belirtir ve bu özgürlüğün temelinin gizlilik olduğunu vurgular.” hatırlatmasında bulundu. CHP’li Tanrıkulu, bu bağlamda Bakan Elvan’a şu soruları yöneltti:

Bakan Elvan'a dinleme soruları

"Anayasa Mahkemesi’nin dinlendiği doğru mudur? Doğru ise Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi’nin dinlendiğinden nasıl emin olmuştur? Bahse konu dinlenme olayı ile ilgili kendisinde delil var mıdır? Varsa bu delil ya da delilleri kamuoyu ile ne zaman paylaşacaktır?

Anayasa Mahkemesi’nin dinlendiğinin bilinmesine karşın, konu ile ilgili hiçbir inceleme ya da soruşturma başlatılmadığı doğru mudur? Anayasa Mahkemesi Başkanının yapmış olduğu konuşmadan sonra Recep Tayyip Erdoğan’ın “Anayasa Mahkemesi’ni de dinliyorlar” ifadesini kullanmasının gerekçesi nedir?

Telefon, ortam ve diğer dinlemeler ile ilgili verdiğim soru önergeleri ya cevaplandırılmamış ya da “Anılan önergede belirtilen konular Bakanlığım sorumluluğundaki kurum ve kuruluşların görev alanına girmemektedir” şeklinde cevap iletilmiştir. Bu durumda, Türkiye’de 2013-2014 yıllarında özellikle artan dinleme iddiaları göz önüne alındığında, yasal olmayan kaç dinleme olayı tespit edilmiştir? Bu dinlemelerin sorumluları tespit edilmiş midir? Tespit edilmişse, ilgili kurum ya da kişiler hakkında uygulanan cezai müeyyideler nelerdir?

2011-2014 yılları arasında 25 Nisan tarihi itibariyle ülkemizde mahkeme kararıyla telefon dinlenmesi yapılmış mıdır? Yapılmış ise sayısı nedir? Dinlenme talepleri hangi kurum tarafından yapılmıştır? 2011-2014 yılları arasında 25 Nisan tarihi itibariyle ülkemizde mahkeme kararı olmadan (yasa dışı) telefon dinlenmesi yapılmış mıdır? Yapılmış ise sayısı nedir? Dinlenme kim veya kimler tarafından yapılmıştır?

Telefonu dinlenen veya teknik takip altında olan muhalefet partisi yöneticileri, milletvekilleri ve belediye başkanları, savcılar, hakimler ve emniyet mensupları bulunmakta mıdır? Bu kişiler kimlerdir? Takip edilme veya dinlenme gerekçeleri nelerdir? Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, bakanlıklar, Anayasa Mahkemesi, muhalefet partilerinin genel merkezleri ve sivil toplum kuruluşlarının genel merkezlerinin yasal veya yasal olmayan yollardan dinlendiği iddiaları doğru mudur? İddialar doğru ise hangi tarihlerde hangi gerekçelerle dinlemeler yapılmıştır? AKP hükümetine muhalif söylemde bulunan kişilerin öncelikle sosyal medyada takibe alındığı ve hedef gösterildiği iddiaları doğru mudur?"