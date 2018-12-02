CHP'li Tanrıkulu: Engelli vatandaşlarımız adeta görmezden gelinmektedir

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu engelli vatandaşların çoğunun SGK’dan emekli aylığı veya yardımı alamadığını ve engelli vatandaşların "daha çok 2022 sayılı yasa (“65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun) kapsamında karşılıksız engelli aylığından faydalandığını" belirtti.

Tanrıkulu konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada

"Engelli vatandaşlarımızın hak, eşitlik ve adalet çağrısı görmezden gelinmemeli, başta siyasal iktidar ve her kademeden yetkili bu konuyu ayrımcılık yapmama ve toplumsal eşitliği sağlama yaklaşımıyla görmelidir" yazarak yetkililere çağrıda bulundu.

Tanrıkulu'nun yazılı açıklamasının tamamı şöyle:

Türkiye'de engellilerin toplam sayısı net olarak bilinmemektedir. Engelliler Federasyonu’na göre, yaklaşık 10 milyon engelli vatandaşımız bulunmaktadır. Toplumsal duyarsızlık/yok sayma hali yaşamın her alanını bir“sorun” haline getirmektedir. Burada asıl engelli olan mevcut siyasal iktidardaki, yetkili ve bürokratlardaki zihniyettir.

Çünkü engelleri yaratan veya ortadan kaldırmayan yetkili olup “hiçbir şey yapmayan, umursamayanlardır.”4857 sayılı İş Kanunu’nun 30. maddesi uyarınca “50 ve üzeri çalışanı” olan işyerlerinin belli oranlarda engelli işçi çalıştırması gerekmektedir. Ülke genelinde 1.383’ükamu, 18.672’si özel sektör olmak üzere toplam 20.055 işyeri bu tanıma girmektedir. Bu işyerlerinin de (kamuda 17.783, özel sektörde 113.887 olmak üzere) toplam 131.670 engelli işçi çalıştırması gerekmekte olup, ancak, 2018 verilerine göre kamuda 13.920, özel sektörde ise 99.320 olmak üzere toplam 113.240 engelli vatandaş çalışmaktadır.

Engelli vatandaşlarımızın çoğu bugün SGK’dan emekli aylığı veya yardımı alamamaktadır, daha çok 2022 sayılı yasa (“65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun) kapsamında karşılıksız engelli aylığından faydalanmaktadır. Ancak engelli vatandaşlarımızın yaşadıkları sorunları dile getirdikleri internet sitelerine, forumlara bakılacak olursa bu aylığı almak zorlaşmıştır. Sokakların, binaların engelli vatandaşlarımız için kullanılabilir olması hususunda son 16 yılda etkin ve somut hangi uygulamaların yapıldığı ise izaha muhtaçtır.

"Engelli vatandaşlarımız adeta görmezden gelinmektedir"

Türk Standartları Enstitüsü’nün 9111 standardına göre, binalara engelli girişi yapılması zorunlu olup, standart, yüksekliğe göre engelli rampasının eğim oranını, tekerlekli sandalyenin rahat hareketi için nasıl olması gerektiğini tarif etmektedir. Rampaların eğiminin en fazla yüzde 7 olması gerekirken, uygulamada bu oranlara uyulmaması ve denetlemenin de olmaması göz ardı edilmemelidir. Gündelik yaşam içinde sorumluluklarını herkes gibi yerine getirmeye çalışan engelli vatandaşlarımız, ne yazık ki kamusal yaşamdan ve kararlardan dışlanmakta, adeta görmezden gelinmektedir.

Bu konuda sesleri ne kadar güçlü çıkarsa çıksın, hak ve eşitlik talepleri hep eksik duyulmakta ve önemsenmemektedir. Türkiye’de birçok kurumu bağlayan engelli vatandaşlara ilişkin düzenlemeler mevcut olup, engelli örgütlerinin görüşlerinin alınmadığı ifade edilmektedir. Yasaya da yönetmelik yayınlamanın çözüm olmadığı ortada olup, önemli olan bu düzenlemelerin engelli örgütleri ile birlikte tartışılarak hazırlanması, başta yönetimin üst kademelerindeki bürokratlar olmak üzere personelin eğitimidir. Engelli vatandaşlarımızın hak, eşitlik ve adalet çağrısı görmezden gelinmemeli, başta siyasal iktidar ve her kademeden yetkili bu konuyu ayrımcılık yapmama ve toplumsal eşitliği sağlama yaklaşımıyla görmelidir.