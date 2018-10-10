CHP'li Tanrıkulu: Elimizi vicdanımıza koyalım, Demirtaş dışarıda olsaydı...

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP’nin tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş’ın 24 Haziran’da yapılan çifte seçimlerde serbest olması durumunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın aynı göreve ilk turda seçilemeyeceği görüşünü dile getirdi.
Halk TV’de Çağlar Cilara’nın konuğu olan CHP’li Tanrıkulu, Demirtaş hakkında açıklamalarda bulundu.
“Elimizi vicdanımıza koyalım, Demirtaş dışarıda olsaydı Erdoğan 24 Haziran seçimlerini ilk turda kazanabilir miydi?” diye soran Tanrıkulu, Demirtaş’ın da seçimlere katılması halinde seçimin ikinci tura kalacağını savundu.
HDP’ye yönelik operasyonları da değerlendiren Tanrıkulu, “Bir siyasi partinin etkili bütün aktörleri; il başkanları, ilçe başkanları, yöneticileri, sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri, milletvekilleri, grup başkan vekilleri, belediye başkanları… Tümü hapiste. Şimdi de geri kalan kısma operasyon yapılıyor” ifadesiyle tepkisini dile getirdi.