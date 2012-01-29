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CHP'li Tanrıkulu: Dink cinayeti AKP yüzünden

Tanrıkulu, dün, yaptığı yazılı açıklamada Hüseyin Çelik’in “Hrant Dink’in bir yem, AKP’nin ise bu cinayetin arkasındaki gerçek hedef olduğu” yön

29 Ocak 2012 02:00

T24 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, dün, yaptığı yazılı açıklamada AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik’in “Hrant Dink’in bir yem, AKP’nin ise bu cinayetin arkasındaki gerçek hedef olduğu” yönündeki sözlerine değindi.


Tanrıkulu, şöyle dedi:


“Çelik, partisinin her şeyi kendine yontan yaklaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Dink cinayetinin örgütlü bir yapının planlanması ve tetikçiliğiyle gerçekleştiği yönünde kamuoyunda artık yaygın bir kanaat var. Bunun devletin yargısının tersine düşen, halk vicdanın bir kararı olması başlı başına tartışma konusu. Bu cinayet, AKP’ye rağmen değil, AKP yüzünden gerçekleşmiştir. Ortadaki deliller, o dönemin iktidarının ya büyük bir ihmalden ötürü veya olacaklara göz yummaktan dolayı birinci dereceden suçlu olduğunu göstermektedir.


Ancak, AKP yine ’mağdur’ rolünü oynuyor. Muhtemelen bu davanın sonucunda Dink, cinayete kurban gidip AKP’yi mağdur etmekten suçlu bulunacak; ne yazık ki. Biz de giderek ’derin devlet’ dediğimiz şeyin, iktidar odaklarının, kim olurlarsa olsunlar, her şeyi kendilerine yontan ’sığ’ bir zihin dünyası olduğunun farkına varıyoruz.”


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