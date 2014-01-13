CHP'li Tanrıkulu: 'Devletin bekası' için cinayet işleyenler korunuyor

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, beş kişilik infaz timi tarafından 24 Şubat 1994’te kaçırılarak öldürüldüğü ileri sürülen Kürt avukat Yusuf Ekinci cinayeti için Meclis araştırması istedi.

Sezgin Tanrıkulu, Yusuf Ekinci cinayetinin üç ay içerisinde zaman aşımı kapsamına gireceğini belirterek “Kimi yetki sahiplerinin, sözde ‘devletin bekası’ adına cinayet işleyenleri korumak amacıyla cinayet dosyalarını zaman aşımı kapsamına sokarak ortadan kaldırma gayreti içinde oldukları biliniyor” dedi.

Tanrıkulu’nun TBMM Başkanlığı’na verdiği Meclis araştırması önergesi şöyle:

‘90’lı yıllarda ‘devlet adına’ Kürt vatandaşlar öldürüldü’

“Yaşam hakkı temel insan haklarının başında gelir. Devlet olmanın ilk koşulu da vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaktır. Oysa 90’lı yıllarda devlet adına on binlerce Kürt kökenli vatandaşın katledildiği ve faili meçhul cinayet diyerek takipsiz bırakıldığı herkesçe biliniyor. Yusuf Ekinci cinayeti gibi tesadüfen gün ışığına çıkan kimi davaların zaman aşımı kapsamına sokularak ortadan kaldırıldığı da kamuoyunun malumudur.

Ankara Barosu avukatlarından Yusuf Ekinci, 19 yıl önce, 24 Şubat 1994 tarihinde bir infaz timi tarafından Ankara-Gölbaşı’nda katledilmiştir. Ekinci cinayetinin aydınlatılması konusunda dönemin hükümet ve devlet yetkilileri hiçbir somut adım atmayarak, olağan şüphelilerin kimler olduğunu da ortaya koymuştur.

Cinayetin sorumluları konusunda elle tutulur bir gelişme yaşanmaması üzerine Ekinci ailesi davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşımış, Mahkeme, ortaya konan somut delillere dayanarak cinayetin aydınlatılması için yetkililerin etkin bir soruşturma yapmadıklarına hükmetmiş ve Türkiye Cumhuriyeti’ni mahkûm etmiştir. Buna karşın faillerin ortay çıkarılması konusunda etkin bir soruşturma yürütülmemiş, eski Özel Harekâtçı polis memuru Ayhan Çarkın’ın üç yıl kadar önce yaptığı itiraflardan, Ekinci’nin 5 kişilik bir infaz timi tarafından katledildiği ortaya çıkmıştır.

Çarkın’ın yer göstererek, isim vererek yaptığı açıklamalar olayın oluş şekliyle birebir örtüştüğü ve delillerin tümü toplandığı halde savcılık üç yıldır dosyayı bekletmektedir. Hiçbir yasal neden olmadığı halde dosya hakkında gizlilik kararı alınmış ve soruşturmanın safahatı gizli tutulmaktadır. Kimi benzer nitelikteki davaların zaman aşımı gerekçesiyle ortadan kaldırıldığı biliniyor. Yusuf Ekinci cinayetinin de zaman aşımıyla ortadan kaldırılmasına üç ay gibi çok az bir zaman kalmıştır. Dava dosyasına bakan savcıların peş peşe değiştirilmesi, Ayhan Çarkın’ın isimlerini verdiği infaz timindeki arkadaşlarının bırakılmaları ve kendisinin akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespitine karar verilmesi ister istemez, bu işlemlerin bir müdahaleyle gerçekleştirildiği kanısını uyandırıyor.”