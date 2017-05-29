CHP'li Tanrıkulu: Darbe Komisyonu üyelerinin çoğu, Gülen cemaati ile bağlantılı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu tarafından hazırlanan 661 sayfalık "taslak raporu" eleştirdi.

“Komisyondakilerin çoğunun geçmişi Gülen Cemaatiyle bağlantılı. Baştan aşağı, Petek de olmak üzere" iddiasını ileri süren Tanrıkulu, sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhuriyet tarihinin en önemi dökümanını hazırlamak üzere 5 iş günü var. Komisyon raporu değil Petek’in kendi raporu bana göre. AKP içinde de MİT Müsteşarının gelmesini isteyenler vardı. Ama bu Reşat Petek’in bal saçan raporu."

Komisyonun CHP'li üyeleri Aykut Erdoğdu, Aytun Çıray, Zeynel Emre ve Sezgin Tanrıkulu, söz konusu raporla ilgili olarak TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, raporun Komisyon Başkanı Reşat Petek’in şahsi raporu olduğunu savunarak şunları söyledi:

“Komisyon Başkanı Reşat Petek tarafından açıklanan bu taslak rapor kontrollü bir darbe girişiminin siyasi ayağını saklama ve günahsız kişi ve kurumlara iftira raporudur. BU raporla vefat etmiş ve kendisini savunma ihtimali olmayan Süleyman Demirel, Turgut Özal, Kasım Gülek, Vehbi Koç ve Bülent Ecevit gibi isimlerin hatırası kirletilmeye çalışılmıştır. Darbe girişimi ile ilgili AKP’nin siyasi sorumluluğunu ima edebilecek bilgi kırıntıları dahi rapordan çıkartılmıştır. Darbe girişimi engellenemez bir doğal afet gibi sunulmaya çalışılmış siyasi ve idari sorumluluklar gizlenmiştir. Yarım asırlık örgüt vurgusuyla sorumluluk AKP öncesi hükümetlere bırakılmaya ve 2002 öncesi devletlere gizlice sızan Gülen cemaatine 2002 yılı sonrası bilinçli olarak devletin teslim edilmesi gizlenmeye çalışılmıştır."

Muhalefet şerhi için verilen 10 günlük sürenin 5 iş gününe denk geldiğini belirten Erdoğdu, sürenin uzatılması için talepte bulunacaklarını söyledi. CHP’li Erdoğdu, partisinin hazırlayacağı muhalefet şerhinde yer alacak soruları da şöyle sıraladı:

-Türkiye, Fetullah Gülen Cemaatine nasıl teslim edildi?

-Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı darbe ile ilgili bilgileri --Cumhurbaşkanı ve Başbakandan saklandı mı?

-Eğer bu bilgi saklandıysa Akar ve Fidan neden hala görevde?

-Darbe gecesine nasıl dönüştü?

-Derdest edilen kuvvet komutanlarından Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarı bilgi sakladı mı?

-Darbe öncesinden biliniyor muydu?

-Darbe gecesi can veren insanlarımız kontrollü bir darbeye mi kurban edildi?

-15 Temmuz öğle saatlerinde MİT’e yapılan ihbarla darbe biliniyor olmasına rağmen gerekli önlemler neden alınmadı?

-Adil Öksüz kimdir, neden serbest bırakıldı?

-Darbenin siyasi ayağı kimlerden oluşuyor?

-Darbe başarılı olsaydı Cumhurbaşkanı kim olacaktı?”