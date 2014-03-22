'Binali Yıldırım'ın oğlunun 30 adet geminin sahibi olduğu iddiası doğru mu?'

Hülya Karabağlı/ ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Eski Bakanı Binali Yıldırım’ın oğlu Erkan Yıldırım’ın 30 adet geminin sahibi olduğuna ilişkin iddiaların doğru olup olmadığı sordu. Tanrıkulu, "17 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet Soruşturmasında Eski Bakan Binali Yıldırım ile birlikte isimleri geçen kişilerin ortaklıklarının olduğu şirketler hangileridir" dedi.

Tanrıkulu'nun TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesi şöyle.

-Şirketlerin Türkiye’de ödedikleri vergiler yıllar itibarıyla ne kadardır?

-Şirketlere kamu bankalarından 2004–2013 yılları arasındaki dönemde sağlanan kredilerin toplam tutarı ne kadardır?

-Şirketlere 2004–2013 yılları arasındaki dönemde yapılan teşvik ödemelerinin tutarları ne kadardır?

-Şirketlerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarından 2004–2013 yılları arasındaki dönemde almış olduğu işler nelerdir?

-Bu işler karşılığında ne kadarlık ödemeler yapılmıştır?

-Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Eski Bakanı Binali Yıldırım’ın oğlu Erkan Yıldırım’ın 30 adet geminin sahibi olduğu iddiası doğru mudur?

-Zealand Shipping Şirketi ile Kolin İnşaat, Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin Sefine Denizcilik üzerinden ortaklığı olduğu iddiası doğru mudur?

-Hollanda Almer’de bulunan ZEALAND SHIPPING B.V. şirketinin ortaklarından birinin Binali Yıldırım’ın oğlu Erkan Yıldırım olduğu iddiası doğru mudur?

-Zealand Shipping’in ortaklarından birinin Derin Denizcilik adlı şirketin Başkanı Binali Yıldırım’ın oğlu Erkan Yıldırım olduğu iddiası doğru mudur?

-Kolin İnşaat, Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş ile Binali Yıldırım’ın oğlunun ortaklıklarının bulunduğu iddiası doğru mudur?

-Zealand Shipping adına kayıtlı 9 geminin sahiplerinden birinin Erkan Yıldırım olduğu iddiası doğru mudur?

-Erkan Yıldırım’ın ayrıca yine Hollanda’da kurulu olan Q Shipping şirketine yüzde elli ortak olduğu iddiası doğru mudur?

-Q Shipping Şirketinin filosundaki gemilerin toplamda 21 adet mv zealand alexia, mv zealand almere, mv zealand amalia, mv zealand amsterdam, mv zealand ariane, mv zealand beatrix, mv zealand delilah, mv zealand juliana, mv zealand maxima, mv zealand rotterdam, mv breadbox falcon, mv celtic explorer, mv francisca, mv leah, mv meridiaan, mv nekton, mv samskip akrafell, mv samskip endeavour, mv samskip innovator, my lady dee, my latitude adlı gemilerden oluştuğu iddiası doğru mudur?

-Binali Yıldırım‘ın çocuklarının ayrıca Sefine Tersanesi’nin (Sefine Denizcilik Tersanecilik Turizm San. ve Tic. A.Ş.) sahipleri oldukları ve Kıyı Emniyet Müdürünün yeni yapılacak gemilerin inşa ihalelerinin ihale şartnamelerinde yaptığı değişikliklerle Sefine Tersanesinde kalmasını sağladığı iddiası doğru mudur?

-Çanakkale İl Özel İdaresinin aldığı GESTAŞ’a ait gemilerin yenileme ihalesinin şartnamesinin Kıyı Emniyet Müdürü tarafından değiştirilerek Sefine Tersanesi’ne verilmesini sağladığı iddiası doğru mudur?

-Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Binali Yıldırım döneminde otoyol ihalelerinin bir çoğunu aldığı ve Sabah Atv satışında oluşturulan havuza para aktaranlardan birinin Kolin İnşaat, Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. olduğu dikkate alındığında Binali Yıldırım’ın oğlu Erkan Yıldırım’ın sahiplerinden olduğu Hollanda Bayrakları ile ticaret yapan, gemilerin otoyol ihaleleri ve ayrıca 3. Havalimanı ihalesi karşılığında fazla gösterilen maliyetlerden oluşturulan paralarla dünya karasularında dolaştıkları iddiası doğru mudur?

-Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ihalelerinin Kolin İnşaat, Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye verilmeleri karşılığında alınan rüşvet paralarının Binali Yıldırım’ın çocuklarının gemi şirketlerinde aktarıldığı iddiası doğru mudur?