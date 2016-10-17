CHP’li Tanrıkulu, barış mesajının ardından açığa alınan Dr. Gergerlioğlu’nu Meclis gündemine taşıdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, eski Mazlumder Başkanı ve T24 yazarı Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medyada yaptığı bir paylaşım yüzünden açığa alınmasını Meclis gündemine taşıdı. Tanrıkulu, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Tanrıkulu’nun soru önergesinde şu ifadelere yer verildi:

“Mazlum-Der Eski Başkanı, yazar ve insan hakları savunucusu Sayın Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, 9 Ekim 2016 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter’da yayınladığı bir mesaj gerekçe gösterilerek Kocaeli Valiliği tarafından memuriyetten açığa alınmıştır.

“Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun, tabut başında bekleyen anneler Twitter’da yayınladığı mesaj cümlesinde suç teşkil eden herhangi bir ifade bulunmakta mıdır?

“Çözüm süreci boyunca ‘analar ağlamasın’ sözünü Sayın Cumhurbaşkanı ve dönemin Başbakanı kaç defa kullanmıştır?

“Çözüm sürecinin sonlanmasıyla beraber ‘analar ağlamasın’ demek suç haline mi gelmiştir?

İnsan hakları savunucusu olan ve bu alanda yıllarca her kesimin haklarını savunmuş olan Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında Kocaeli Valiliği tarafından verilen açığa alma kararı geri alınacak mıdır?”

Ne olmuştu?

Gergerlioğlu’nun açığa alınmasına sebep olan mesajında “Bu fotoğrafa bakıp niye bu savaşın bitirip tüketmekten başka anlamı olmadığını anlarsınız. Analar aynı, bayraklar farklı..! Ölünce farkımız kalmıyor birbirimizden. Çocuklarımızın tabutu yanyana duracağına, dirisi yan yana dursun, eşitçe, kardeşçe ve omuz omuza..!" ifadesi yer alıyordu.

Gergerlioğlu, “Hakkı, adaleti, barış talebini dillendirdiğim için bu karar alınmıştır. Bu kararla boyun eğeceğimi sanan varsa yanılır. Bu hukuksuz karara karşı mücadele edeceğim ve sonuç ne olursa olsun ilkelerimden vazgeçmeyeceğim. Kamu idaresi adına bu karara atılmış imza, nezdimde sadece ve sadece haksızlık, hukuksuzluktur” demişti.