CHP'li Tanrıkulu 2018 hak ihlalleri raporunu açıkladı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 2018 hak ihlalleri raporunu açıkladı. Temmuz 2018 hak ihlalleri raporuna göre, yaşam ihlalleri kapsamında 273 kişi öldü, 28 kişi yaralandı. İşkence olaylarına 35 kişinin maruz kaldığı belirtilirken, 1180 kişinin düşünce ve ifade özgürlüğü hakkının engellediği kaydedildi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi’nin hazırladığı “2018 Yılı İlk 6 Ay Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi İnsan Hakları İhlalleri Raporu” 27 Temmuz günü açıklandı.

Raporda, 2018’in ilk 6 ayında bölgede toplam 5.891 hak ihlali yaşandığı, toplam 16 kez sokağa çıkma yasağı, 4 kent merkezine bağlı 593 bölgeyi kapsayacak şekilde 18 kez özel güvenlik bölgesi ilanı yapıldığı ifade edildi. Raporda ilk 6 ayda bölgede 44’ü çocuk olmak üzere 1413 kişinin gözaltına alındığı, 1’i çocuk 251 kişinin tutuklandığı da ifade edildi.

İHD Adana Şubesi Kadın Hakları Komisyonu’nun kadın ve çocuklara yönelik hak ihlallerine ilişkin raporu da 26 Temmuz günü açıklandı. Raporda, 2018 yılının ilk 6 ayında en az 120 kadın ve 7 çocuğun öldürüldüğü, 32 kadının cinsel saldırıya, 102 kadının tacize ve 189 çocuğun ise cinsel istismara maruz bırakıldığı belirtildi.

Anayasa Mahkemesi, 23 Eylül 2012 ile 30 Haziran 2018 tarihi arasındaki dönemde yapılan bireysel başvurulara ilişkin istatistikleri 26 Temmuz günü yayınladı. Bireysel başvuruların 176.951 kişi (yüzde 60) adil yargılanma hakkı, 37.294 kişi mülkiyet hakkı, 26.358 kişi ayrımcılık yasağı, 13.439 kişi hürriyet ve güvenlik hakkı, 7.704 kişi yaşam hakkı, 5.250 kişi ifade özgürlüğü hakkı, 3.578 kişi işkence ve kötü muamele, 3.022 kişi eğitim hakkı, 2.613 kişi toplantı ve gösteri hakkı, 1.316 kişi de din ve vicdan özgürlüğü hakkının ihlali sebebiyle başvuruda bulundu.

Bireysel başvuru sayısının 2013’te 9.897, 2014’te 20.578, 2015’te 20.376, OHAL’in ilan edildiği 2016 yılında 80.756, 2017’de 40.530 olduğu; 2018 yılının ilk 6 ayında ise 17.892 olduğu da belirtildi.

Mülteciler para karşılığı taşıyan 317 kişiye gözaltı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan haftalık basın açıklamalarına göre, 2-30 Temmuz günleri arasında düzenlenen operasyonlarda, mültecileri para karşılığı taşıyan 317 kişi gözaltına alındı. Bu dönemde, 1.968’idenizlerde olmak üzere toplam 19.437 mültecinin yakalandığı bildirildi.

8 Temmuz günü Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında 24 kişi (bir kişinin daha sonra hastanede ölmesiyle 25 oldu) öldü, 318 kişi yaralandı. Kaza, demiryolunun uygun olmayan bir zeminde kötü bir biçimde inşa edilmesi nedeniyle meydana geldiği belirlendi.

Kazanın hemen ardından kaza ile ilgili Başbakanlık tarafından geçici yayın yasağı getirildi. Yasak 9 Temmuz günü kaldırıldı.