CHP'li Tanay: Bu mailleri polis atıyorsa çok vahim

Hülya Karabağlı

T24/ANKARA - Diyarbakır'da geçtiğimiz hafta sonu görülen KCK davasını izledikten sonra, adliye bahçesinde basın açıklamasını engelleyen polisin yaka numarasını istemesi yüzünden tartışma yaşayan CHP İstanbul Milletvekili, TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Mahmut Tanal’a, onlarca tehdit, hakaret ve küfür mailleri yağdı. Kendilerini polis diye tanıtan çoğunun sicil numarası vererek gönderdiği mailerde, milletvekiline “Yaka numarasını k…. a plaka yapacak galiba, adı TÜRK POLİSİ”, “Alacan ekip arabasına yermişin, yemez misin basacan sopayı” deniyor. Tanal, T24’e, “Bu mailleri atan eğer polis ise çok vahim” deniyor.

İçişleri Bakanlığı’na dosya ve suç duyurusu



Diyarbakır’dan dönen CHP’li Tanal, polisin duruşma sonrası takındığı tutumu, mailleri T24’e değerlendirdi. Ağır hakaret, tehdit ve küfürlü mailleri bir dosya haline getiren Tanal, konuyu İçişleri Bakanlığı’na taşıyacak ve suç duyurusunda bulunacak. “Eğer bu maileri gönderenler polis ise çok vahim” diyen Tanal, emniyetin bilgisayar çıkışlarından kimler olabileceği tespiti yapabileceğine dikkat çekti.

Diyarbakır’da polis çok sert



KCK duruşmasından sonra adliyenin bahçesinde basın açıklaması yapmak istediğini, ancak polis tarafından izin verilmediğini anlatan Tanal, “Adını, soyadını ve sicil numarasını istedim. Başsavcılığın kesin talimatı var dediler. Bunu üzerine kararı istedim. Başsavcı vekiline gittik. Görüştük. Böyle bir karar olmadığı ortaya çıktı. Başsavcı vekili ‘talimat vermedim’ dedi.

Türkiye polis devletine gidiyor



“Türkiye’de temel hak ve özgürlükler tehlike altında. Türkiye polis devletine doğru gidiyor. Hukuk keyfi uygulanıyor.”

Diyarbakır’da polis daha sert



“Diyarbakır’da polis daha sert. Polisin, şefkatle, sevgiyle, saygı çerçevesinde davranması lazım. İstanbul, Ankara polisi niye aynı tavrı takınmıyor.”

Vatandaşa böyleyse ‘eyvah’



“Eğer polis vatandaşına bu şekilde davranıyorsa ‘eyvah’ diyeceğim. Yani, o zaman bizim İçişleri Bakanlığı’nın oturup polisine çeki düzen vermesi lazım.”

Suç duyurusunda bulunacağım



“Kendilerini polis diye tanıtıp, tehdit savuran, hakaret edenler hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Oradaki konuşmalarımda amacımı aşan hiçbir davranış içinde bulunmadım. Ama kendisini polis memuru diye tanıtanlar neler yazmışlar.



Kolaylıkla tolere edilebilecek tartışma için bu kadar ağır mailler atılması üzüntü verici. Öyle cümleler var ki; ‘vuracaksın bir iki tane tokadı’ ‘vuracaksın copu’. ‘Bu insanı niye konuşturmuşsun komiserim’ diye. Bunlar gerçekten polis ise, daha da vahim.”

‘ALACAN EKİP ARACINA’



Tanal’a gönderilen mailerden bazıları:



хан Явуз YAHU NE MİLETİ BUNLAR 3. 5 İTİN AYAKÇISI YALAKÇISI O.ÇOCUKLARI

Sadullah Cof beş para etmez türkçe konusamayan insanı meclise sokarsan bunu yapar cahille ugraşmak zordur milletvekili dahi olsa

Orkun Yilmaz alacan ekip arabasına yermisin yemezmisin basacan sopayı

Eyüp Demirbaş chp+bdp=pkk

Bekir Ağaoğlu o vekil gelsin ben ona sicilimi vereyimm ama o milletten aldığı hak kı örgütlere teslim ettiğinin hesabını verebilecek mi? acaba meraak ettim doğrusu....

Teyfik Altinsoy senin götünü bu millet siksin ...benim yaka numaramı istesene...

Mehmet Topuz senin ne işin var kck davasında chp+bdp=pkk

Osvlm Şahin sığırı m.v. yaparsan olacağı bu zaten yaptıkları tek şey bu sıkışınca sicil isterler haritadan yer beğen derler seni şöyle yapacam böyle yapacam.nasıl ülkede yaşıyoz ki 72 tl. ceza için seni bir millet vekili arıyorsa yapacak bişi yok dokunulmazlığı kaldıracan bunların işi sadece meclisin içinde olacak sözleri orda gececek evet hayır diycekler alır baş üstünde tutarsan 2 saat yürekli polisin g.tünde dolaşır yaka numarası sicil die

Süleyman Eytemiş lan sen kımsın polise tehditte bulunuyosun terörist şerefsiz..

Musa Soyduran AKP NİN 11 BİN LİRA MAAŞ VERDİĞİ MİLLET VEKİLLERİ.BUNLARA NEDİYE MAAŞ ZAMMI YAPTILARKİ..İŞTE BÖLE PKK LI ĞİÇLERİ SAVUNSUN DİYE VERİYO BENCE...CHPLİ BİR MİLLET VEKİLİ KONUŞAN..

Veli Telli Öküzz derdini başsavcıya anlatsana, memuru niye sıkıştırıyorsun, naapacan memurun sicilini alınca, polis sahipsiz iktidarına güvenemiyor bence bu muhteremi adam yerine koyup süreceklerini biliyor ve korkuyor, aslında korkmasına gerek yok,sürsün yolluğunu alır, ama refleks işte

Ayaz Ali Kemal senin suçun yok ama, senin gibi yavşakları milletvekili yapanda suçç....

Tolga Uzun yav senı mıllet vekılı yapan mılletın a.k salak oglu salak mılletvekılı dıye senın a.m.k

Yavuz Göçgen kıçına sok o sicil numarasını cok lazımsa bende vereyim sicilimi kimin sayesinde vekil olduğunuzu unutmayın kaypak herifler

Mehmet şahin Erbay serefsız devletın polısı kaldı degıl mı bı ugrasmadıgınız-*

Beyhan Sener Komiser pasif kalmış, tut yakasından at ya anlasın sicil kaç numara

Suat Dellalbaşı bunu vekil yapaanın bunun gibi dangalakları vekil seçiyorlar senin ne işin var kck da terör, isleri önce meclisten atın sonra pkk peşine düşün devlet terörle uğraşmadan önce chp+bdp ile uğraşıyor pkk ya gerek yok chp bu devlete yeter

Demet Mecit şu chp nın ipneliğine bak yaa..sız böylelıkle bıraz zor ıktıdar olursunuzz...ergenekonu takıp edıyormuş bıde heryerın etse ne olur lan..

Emrullah Kilinç yaka numarasını kıçına plaka yapacak galiba, adı TÜRK POLİSİ

Orhan Öztürk bu millet vekiline don numarası versek anca memnun olur

Bülent Karabıyık o polisin adı BÜLENT KARABIYIK yaka numarasıda TC 1923. napacaksın şerefsiz. görevli polise mukavemet edemezsin kim olursan ol. o polistede suç var tut raporunu sonra ne olcaksa olsun.........

Mustafa Kunt laa aaaaaaaaaaaaaa kodugum şerefsızı yaka numarasını alda gööööööööööööö ne sok ben sana başka bir numara vereyım25

Hasan Erol sankı pezevenk kendısı yasal bır ıs yapıomus gıbı bır de devletın memurun tehdıt edıyor kalksın dokunulmazlık

Mustafa Ince böyle mal bir milletvekili olamaz valla.. kafanı s.... yim senin...:)))

Ayhan Aygül HIYAR TAKMIŞ BİR KERE YAKA NUMARASINA ARABASINA PLAKA MI YAPACAK NE İZAHTANDA ANLAMIYOR SIĞIRIM

Hasan Solak ALSIN O YAKA NUMARASINI O VEKİL ÇARPSIN,TOPLASIN BÖLMEDEN KOYSUN BİRYERİNE AMA ÇIKARMASIN.

Yakup Erkan sovmen soytarılar

Sercan Tıpırdamaz size bi hitler lazım soyunuz türemesin

Kadir Yıldız ulan ha memleket yaw utanın devlet büyükleri 2000 tl maaşlı memura yüklüyoırsunuz o garibim memurun ne günahı var ayıptır günahtır adam söyleneni yapıyor

Zeycan Ilçın vatan hanini bunlar... chp liyim deyip ........................ savunuyorlkar..allahım çok sinirlendim

Thierry Ali mecliste milletin hayrına hiçbir iş yapmayanlar ancak dışarıda polise artistik yapar. oy verenler utansın

İlknur Tunca pezevenk yaa.doğru düzgün iki cümle bile kuramıyoken vekil olmş... bide yetkiyi hak'ı hukuku öğretio...bunun gibi puştları hadım ediceksn

Şahin Canan Gölcür Vekilin uğraştığı şeylere bak, aldığın maaş haram olsun rezill

YaSar Ibrahim DEVLETE İSYANIN CEZASI ÖLÜM OLSUN

Çılgın Kurbağa bu tip densizliği sadece iki parti mensubu yapar.. birini ağzıma bile almıyorum.. terörist köpekler diğeride malum.. c...... h......p...... başkası olamaz.. Allah cc bu partilerin ve vekillerini bildiği yapsın. kendi başı dertlerine düşsün.. başka insanlara özellikle polisimize ve görevli güvenlikçilere bulaşamasınlar

YaSar Ibrahim MÜSLÜMAN GİBİ GÖZÜKEN ERMENİLERİ TESPİT EDİP BU ÜLKEDEN KOVALIM

Gezici Polis Tek kelimeyle tam bir şerefsiz bu vekil.Milletvekili olmuş ama adam olamamış adam.Ama az kaldı bu dünya onlara kalmaz.Adi şerefsiz köpekler ya...

Yusuf Küçük milletvekilmisin nessin sen ya polis görevini yapmasın mı yazaık seni birde milletvekili yapmışlar milletvekilinden başka herşeye benziyorsun

Ertuğrul Furkan Çağlar ne olduğu belirsizler şer..sizler adiler

Fatih Ulaşlı Yahu şunun tipine baksanıza insan tipi yok, resmen beşe on kalas yahu..

Murat Polatoğlu bu insanlar müslüman olamaz sen kimi ve neyi savunuyorsun milletvekili olmuşsun ama insan olmamıssın devletin memurunu sen nasıl tehtit edersin

Adem Budan Türkiye'de böyle konuşmalar moda olmuş yok yaka numaranı ver yok ismini ver.harbiden beynine sıkacan böyle şerefsizin

Halil Ibrahim Türker benim yaka numaram yazlık gömlekde 2 - kışlık gömlekde 3 - montda 3 - parkede 3 - kanakda bazen 2 bazen 3 oluyor duyana duymayana

Tanal asker ve polislere sert tepki gösterdi



Diyarbakır'da görülen KCK ana davasının 38. duruşmasını izlemeye gelen CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesi Mahmut Tanal, yargılanan İHD Diyarbakır Şube Başkanı Muharrem Erbey ile tokalaşmak isteyince askerler izin vermedi. Tanal asker ve polislere sert tepki gösterdi. Duruşma çıkışında adliye önünde basın açıklaması yapmak isteyen Milletvekili Tanal'a polisler izin vermedi.



Bugün görülen davanın 38. duruşmasına 42 tutuklu sanık getirilirken duruşmayı izlemek üzere gelen CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyesi Mahmut Tanal, sanıkların duruşma salonuna getirildiği anda tutuklu sanık İHD Diyarbakır Şube Başkanı avukat Muharrem Erbey ile görüşmek istedi. Ancak salondaki askerler CHP'li Tanal ile Erbey'in tokalaşmasına ve konuşmasına izin vermedi. Bunun üzerine Tanal, cebinden çıkarttığı kartvizitini askerlere göstererek şöyle tepki gösterdi:



"Ben CHP milletvekiliyim. Bu duruşmayı izlemek için geldim. Sadece sanık Erbey ile tokalaşmak istedim. Ben bu tutumu rapor edip komisyona ileteceğim. Ben aynı zamanda Ergenekon davasını da takip ediyorum. Böyle bir şey orada görmedim ve yaşamadım. Burada farklı bir şey uygulanıyor. Buradaki asker ve polis sayısı dinleyicilerden daha fazla. Tutuklu sanıkların etrafını sarmışlar. Bunlar nereye kaçacak? Kaçma durumları yok. Hepsi vasıflı insanlar."



Mahkeme heyetinin gelmesiyle başlayan duruşmada, tutuklu sanıklardan Muharrem Erbey ile ilgili telefon dinlemeleri ve tape kayıtları okundu. İddialara ilişkin mahkeme heyetinin söz verdiği Erbey Kürtçe cevap verince mikrofonu kapatıldı. Erbey'in Kürtçe konuşmalarını savunma avukatları Türkçe'ye çevirerek kayıtlara geçirdi.



Mahkeme Başkanı Menderes Yılmaz, Erbey ile Roj TV spikeri arasında 23 Nisan 2009 tarihinde gerçekleşen telefon görüşmelerini okudu. Roj TV'ye konuşan Erbey'in, 'Türkiye'de işkence mağduru çocuklar bulunduğu, çocukların çalıştırıldığı ve bu çocukların hedef haline getirildiği' sözleri dikkat çekti. Erbey Roj Tv'ye şunları söyledi:



"Devlet çocukların sokak eylemlerini engellemek istiyor. Bu ülkenin Güneydoğusunda çocuklar ücretsiz ve kaliteli eğitim alamıyor. Bu çocuklar sürekli karşılarında panzer ve polis gürüyor. Bu nedenle devlete dar bakıyor. Türkiye'nin batı yakası ile Güneydoğu arasında çocuğa bakış çok farklıdır. Çünkü bölgedeki çocuğun evi yakılmış, köyü boşaltılmıştır. Bu çocuklar sürekli cezaevi kapıları önünde büyüyor. Bundan dolayı çocuklar devlete karşı antipati ile büyüyor. Bu çocuklar, enerjilerini deşarj etmek için sokak eylemlerine başvuruyor. Bu çocukların taş atması deşarj olmalarını sağlıyor. Kürt sorunun çözülmeyişinin nedenlerinden biri, çocuklarımızın içinde bulunduğu bu durumdur. Çünkü devlet çocukla empati kurmuyor, çocuğa örgüt üyesiymiş gibi bakıyor. Bundan dolayı bu çocuklar devletle barışık olamıyor."



Söz alan savunma avukatlarından Diyarbakır Barosu Başkanı Mehmet Emin Aktar şöyle konuştu:



"O dönem çocuklara 23 Nisan'da 25 yıl ceza verildiği için müvekkilimiz çocuk haklarıyla ilgili bir takım tespitlerde bulunmuştur. Müvekkilim, söz konusu konuşmayı TRT'ye yapmış olsaydı, bu suç sayılmayacaktı. Bizce Roj TV'ye verdiği demeçlerin önemsenmesi gerekiyor. Mahkeme heyetinizin de bu tespitleri dikkate alması gerekir."

Polis CHP'li Tanal'ın basın açıklamasına izin vermedi



CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın, adliye bahçesinin dışında, duruşmanın sabahki bölümüyle ilgili yapmak istediği basın açıklamasına polis izin vermedi. Bunun üzerine görevli polisler ile Tanal arasında tartışma başladı. Tartışma sırasında polisler gazetecileri bahçe dışına çıkarmaya çalışırken Tanal gazetecilerin çıkarılmamasını ve basın açıklaması yapacağını söyledi.



Polis, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı olduğunu belirterek, burada basın açıklaması yapılmasına izin vermeyeceklerini belirtti. Bunun üzerine Tanal, bir avukat olduğunu belirterek, söz konusu yerde basın açıklaması yapılmasını yasaklayan kararı görmek istediğini söyledi. Polis, kararı gösteremeyeceklerini ve burada basın açıklaması yapmalarına da izin vermeyeceklerini terkarlayarak, gazetecileri bariyerlerin dışına çıkardı. Bu sırada görevli polisler ile gazeteciler arasında sözlü tartışmalar yaşandı.



CHP Milletvekili Tanal, polis amirinin yaka numarası adını ve soyadını sorarak, hakkında suç duyurusunda bulunmak istediğini söyledi. Ancak polis amiri yaka numarasını, adını ve soyadını söylemeyeceğini belirtti. Gazetecileri bariyer dışına çıkaran görevli polisler ile CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal arasında uzun süre tartışmalar devam etti.



Mahmut Tanal, bu gelişme üzerine bariyerler dışında yaptığı basın açıklamasında, adliye bahçesinde talihsiz bir olayla karşı karşı kaldığını belirterek, "Efendim, güvenlik gerekçesiyle emniyet personeli arkadaşlarımız o açıklamaya fırsat vermediler. Keşke olmasaydı" dedi. Tanal, davayla ilgili şunları söyledi:



"Bu dosyada dinleyici oturabileceği alan sayısı 100 kişi. Müşteki oturabileceği sandalye sayısı 80, müdafi avukatların oturacağı sandalye sayısı 80, resmi sivil polis sayısı 30 kişi ve asker sayısı da 55 kişi. Yani aslında olması gereken, dünyadaki ve ülkemizdeki uygulama şudur. Buradaki gerek müdafi, gerek müşteki, gerek emniyet sayısına baktığımızda, duruşmadaki aleniyet ilkesi uyarınca oturulacak dinleyici yerinin daha fazla ayrılması gerekir. İkinci konu, bugün konuşmaları dinlenilen İHD Diyarbakır Şube Başkanı ve avukat Muharrem Erbey'in tapeleri okunuyordu. Ceza Muhakemeleri Kanunu'nda deliller tartışılır. Bilirkişi raporları okunur, gelen belgeler okunur. Burada tek tek tapeler iddianamede delil olarak yer aldığı için ve sanık savunmasına yer verildiği için bu tapelerin tekrar tekrar okunması, sanıklar aleyhine uzun tutukluluğa sebebiyet veriyor ve aleyhinedir. Bu şekildeki bir savunma tekniği yoktur. Üçüncü bir tespitim burada, sanık tapelerle ilgili konuşmaları söylerken başta mikrofon açık, sonradan Kürtçe konuştuğu için mikrofon kesiliyor. Ancak, konuşmalar devam ediyor. Yasamızda diyor ki; 'Eğer kişi meramını resmi dille analatamıyor ise, ücretsiz bir tercüman bulundurulur.' En azından zaten mikrofonsuz konuşuyor. Mikrofonu verseniz ne olur, vermeseniz ne olur? Burada mahkemenin de inatlaşması söz konusudur. Devlet inatlaşmayı kaldırmaz. Bu anlamda usulde aykırılıkları bu şekilde tespit ettik."