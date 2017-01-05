CHP’li Tanal’ın kar temizleme mesaisi

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, darbe girişimi sırasında Meclis’e atılan bir bombanın açtığı çukurun üzerine gerilen çadırın üstündeki Türk Bayrağı’nın kar altında kalmasına tepki gösterek, kendi temizledi.

Darbe girişimi sırasında uçaklardan TBMM kampüsüne atılan yaklaşık 10 bombadan 3'ü ağır tahribata neden olmuştu. Bombalardan biri TBMM kampüsü içindeki boş alana düşmüş ve derin bir çukurun oluşmasına neden olmuştu. Bu alan daha sonra koruma alınmış, üzerine çadır konulmuştu. Çadırın üzerine ise Türk Bayrağı asılmıştı.

Yoğun kar yağışının etkilediği Meclis'te çadırın üzeri karla kaplanırken, çadırının üzerinin temizlenmemesine CHP’li Tanal tepki gösterdi. Fırça ve merdivenle çadırın olduğu bölgeye giden Tanal çadırı ve üzerindeki Türk Bayrağı’nı temizledi.

Tepkisini TBMM Genel Kurulu’nda da gösteren Tanal, söz alarak şu ifadeleri kullandı:

“Değerli milletvekilleri, 15 Temmuz darbe gecesinde Meclise atılan ilk bombanın atıldığı yer Meclis bahçesi. Meclis bahçesinde, orada bir çadır açıldı. Çadır üzerinde Türk Bayrağı var ancak kar yağması nedeniyle Türk Bayrağı karın altında. Meclis çalışanları, Meclisin içerisinde bulunan tüm kaldırımları, yolları temizlerken Türk Bayrağı orada karın altında duruyor. Biraz önce gittim, onu temizledim. Ben, Meclis Başkanlığından -ne olur, Meclis personeli yeteri kadar var, eksiklik varsa o konuda biz de gidip çalışırız- Türk Bayrağı'nın karın altından kaldırılmasını ve üzerindeki karların temizlenmesini istirham ediyorum.”