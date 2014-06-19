CHP'li Tanal'dan ulaşım zamlarına dava

CHP İstanbul milletvekili Mahmut Tanal, ulaşım zamlarına ilişkin, "Bu zamlar, sosyal devlet ilkesine aykırı bir biçimde sadece kar amaçlı olarak yapılmıştır" dedi.

Hürriyet'te yer alan haber şöyle:

Tanal, Ankara İdare Mahkemesi'nde açtığı davanın dilekçesinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 15 Haziran 2014'te yürürlüğe giren zamma, "33 aydan bu yana herhangi bir ulaşım zammı yapmamış olmasını, en ucuz ulaşım hizmetini kendilerinin verdiğini" gerekçe gösterdiğini belirtti.

Belediyenin haklı bir gerekçesi olmadığını savunan Tanal, dilekçesinde, "Özellikle yetki sınırları Anayasa ile çizilmiş bir belediye, sosyal devlet ilkesine aykırı bir biçimde hiçbir haklı gerekçe olmaksızın ve/veya hiçbir açıklama yapmaksızın idari bir işlem yapamaz. Bu işlemin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu aşikardır" ifadesini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin 2014 konsolide bütçesinin 6 milyar 746 milyon lira olduğuna işaret eden Tanal, belediyenin böyle bir bütçeyle ulaşım zammına muhtaç olmadığını, zammın sosyal devlet ilkesine aykırı bir şekilde sadece kar amaçlı yapıldığını ileri sürdü. Tanal, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından özellikle seçim çalışmaları sırasında oy oranını arttırmak amacı ile ve mevcut hükümetin prestijini korumak için billboardlarda asılan afişler, belediye araçlarının hükümet partisinin mitinglerine bedava yolcu taşıması, Ankara'ya neden yapıldığı hususunda 'ekonomik, sosyo-kültürel ve sanatsal' olarak herhangi bir açıklama getirilememiş ve anlam verilememiş milyon dolarlık devasa kapıların inşa edilmesi, Gezi olaylarında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara Esenboğa'da karşılanması için belediye bütçesinden vatandaşlara ve taksi şoförlerine dağıtılan paralar ve belediye yapıyormuş gibi gösterilip de Ulaştırma Bakanlığı'na yaptırılan ulaşım projeleri, davalı Ankara Büyükşehir Belediyesinin ulaşım hizmetlerine zam yapması için herhangi bir nedeni olmadığını, Belediye kaynaklarının seçim çalışmaları ve Ankara'ya herhangi bir artı değer katmayacak projeler için harcanabildiğine göre gayet yeterli olduğunu ortaya koymaktadır."

Tanal, İstanbul'daki toplu ulaşım zammının da yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle İstanbul İdare Mahkemesinde dava açmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2014 konsolide bütçesinin 25 milyar lira olduğunu anlatan Tanal, bu miktarın Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı dışındaki tüm bakanlıkların bütçesinden fazla olduğunu kaydetti.

Belediyenin bu bütçeyle ulaşım zammına muhtaç olmadığını savunan Tanal, "Bu zamlar, sosyal devlet ilkesine aykırı bir biçimde sadece kar amaçlı olarak yapılmıştır. Belediyelerin sosyal devlet ilkesine uygun bir biçimde halka güvenli, nitelikli, mümkün mertebe ucuz ve hatta ücretsiz ulaşım hizmeti vermesi gerekmektedir. Ulaşım hizmeti, bir belediye tarafından ticari faaliyet olarak görülemez" ifadesini kullandı.